V ordinacích je po svátcích znovu plno. Nasaďte respirátory, prosí lékaři

„Je to základní pravidlo. My to od pacientů vyžadujeme a máme to i na dveřích. Většinou to snad lidé respektují, případně jim dá sestřička respirátor u nás. Ale je to opravdu bazální věc ohleduplnosti - když nejsem fit a skutečně kamkoliv potřebuji, vzít si respirátor a nešířit kapénkovou infekci. Bohužel se to zdá být jako náš problém, že to lidé stále úplně nechápou. Ani covid je asi nepoučil. Takže se stává, že přijde prskající pacient, který se posadí do čekárny mezi seniory a kašle okolo sebe, dokud nedostane respirátor od nás,“ uvedl praktický lékař.