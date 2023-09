12 tisíc sester odejde z nemocnic. Je poslední šance s tím něco udělat

Už nyní chybí v českém zdravotnictví asi dva tisíce všeobecných sester. Velmi silné ročníky ale do budoucna odejdou do důchodu, a tak se tlak na dostupnost péče ještě zvýší.

„Máme sedm až 10 let čas, abychom předešli nárazu do zdi,“ předestírá ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, že v tomto horizontu je nutné najít řešení a provést ho.

Během následující dekády totiž ze zdravotnictví nutně odejde do důchodu 14 procent všeobecných sester. V absolutních číslech je to téměř 12 tisíc z nich. To jsou sestry, kterým je momentálně přes 60 let a stále ve zdravotnictví pracují. Mimochodem téměř 1600 sestrám je přes 70 let.