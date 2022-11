90 korun za pohotovost je málo, říkají lékaři. „Absolutní nesmysl,“ zní od pacientů

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Dětská pohotovost ve Všeobecné fakultní nemocnici. Je všední den, po osmé hodině večer a čekají tu jen dvě rodiny. „Na pohotovosti jsme byli už několikrát, máme ještě další dvě děti, takže se tomu člověk podle mě nevyhne,“ popisuje Martin, jeden z rodičů, který na večerní ošetření doprovází svoji dceru.

Na dotaz, zdali by se do nemocnice vypravil i v případě, že by byl regulační poplatek vyšší než 90 korun, odpovídá, že „pokud už člověk na pohotovost musí, pojede tam za jakoukoliv cenu“. Navyšování poplatku by ho tak od návštěvy pohotovosti neodradilo. „Pravdou navíc je, že lidé tu službu často zneužívají, takže možná i z toho důvodu chtějí navýšit cenu,“ dodává.

Odlišný názor ale zastává maminka Hana, která dnes na pohotovost vyjela s malým synem. „Dnes ráno jsem s ním byla u paní doktorky, protože ho bolí bříško a má průjem. A když ho to chytne večer, tak mi nezbývá nic jiného, než ho nechat znovu vyšetřit,“ líčí s tím, že když dítěti ve večerních hodinách vylétne teplota, nemá jinou možnost, protože ordinace praktických lékařů jsou v té době už zavřené.

„Když jsem si ve zprávách přečetla, že by se měl regulační poplatek na pohotovosti zvyšovat, přišlo mi to jako absolutní nesmysl, protože každá maminka má v téhle době málo peněz. A platit dvě stě korun za pohotovost, když budu mít nemocné dítě, protože mi nic jiného nezbývá, se mi zdá nefér,“ komentuje potenciální zvyšování poplatku a dodává, že s tím, jak se nyní zdražily léky, ji už teď vyšla dětská viróza na několik set korun.

Jakub, který pracuje jako zdravotnický záchranář z pohotovosti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, by ale navýšení ceny za pohotovost považoval za správné. Mohlo by to podle něj vést k tomu, že lidé budou více zvažovat, jestli je jejich problém opravdu akutní.

„Oproti ostatním zemím Evropské unie je ten poplatek celkem nízký. Jsem ze Slovenska, kde je to už několik let asi 10 euro. Navíc ten, kdo má opravdu urgentní problém, přijde na pohotovost, ať to bude stát 90, nebo 200 korun. Ale pokud to urgentní není, je to nějaká blbost, jako že někoho škrábe v krku nebo má teplotu, může si koupit něco v lékárně a počkat do rána,“ myslí si.

„Lidé teď přesně dělají to, že nejdou k praktikovi, protože se jim tam nechce, například tam už několik let nebyli nebo je lékař objedná a jim se nechce čekat. Tak pak přijdou k nám, i když je ten problém trápí třeba už měsíc, dva, nebo půl roku,“ popisuje dál svoje zkušenosti zdravotnický záchranář.

„Horší je, když člověk přijde ještě v době mimo pohotovost a protáhne se to do pohotovosti, takže stejně musí zaplatit. Ale nevím, jestli regulační poplatky něco řeší. Když půjde o zdraví, prostě sem půjdu, ať mě to bude stát 90 korun, nebo 200. Jsou věci, které se nedají odložit,“ vysvětluje Pavlína, která – společně s dalšími několika pacienty – čeká okolo deváté hodiny večer na vinohradské pohotovosti.

Od regulačního poplatku by se podle ní mohlo upustit na dětských pohotovostech nebo u seniorů, pro které už teď může být částka vysoká.

Je 90 korun málo, nebo moc?

Debatu o možném navyšování odstartovalo usnesení České lékařské komory, podle které je současných 90 korun příliš nízká částka, která „neplní svoji regulační funkci a nepřispívá ke snižování přetíženosti lékařských pohotovostních služeb“, jak stojí v usnesení zveřejněném v minulém týdnu.

„Přišel s tím jeden z delegátů sjezdu, který to navrhl do usnesení, a sjezd mu to schválil. To byl ten zcela jednoduchý, prozaický důvod,“ vysvětluje mluvčí České lékařské komory Michal Sojka, proč s tímto apelem přišli právě teď. „A zároveň je pravdou, že pohotovost se zneužívá a těch 90 korun v kontextu současné inflace naprosto ztrácí svou regulační hodnotu, čili když se přemýšlelo nad tím, jaká částka by byla odpovídající současné době, vychází to zhruba na dvě stě korun.“

S touto částkou operoval i prezident České lékařské komory Milan Kubek v pořadu Otázky Václava Moravce, když komentoval ideální výši poplatku.

Podle Kubka se ale jedná spíš o marginální problém, jelikož k přetížení lékařských pohotovostí dochází především kvůli nedostatku lékařů. „Rozpadla se nám síť lékařské pohotovostní služby praktických lékařů a dnes v těch posádkách chybí někdo, kdo by rozhodl, že není třeba převoz do nemocnice,“ vysvětloval Kubka s tím, že zbytečné zahlcování urgentních příjmů pak poskytování zdravotní péče prodražuje.

Navyšování částky za ošetření na pohotovosti nicméně Ministerstvo zdravotnictví v současné době neplánuje. „Pan ministr nic takového iniciovat nebude, zabýval by se tím až v případě, kdy by dostal podnět od České lékařské komory,“ sdělil pro Seznam Zprávy mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Ani Česká lékařská komora ale v současné době neplánuje žádná další jednání. „Usnesení sjezdu pan ministr zná, je členem Lékařské komory. Nyní ale neiniciujeme jakékoliv kroky tímto směrem. Je to zatím v rovině apelu a upozornění na to, že pohotovosti jsou zneužívány,“ vyjádřil se mluvčí České lékařské komory Sojka.

Podle údajů Ministerstva zdravotnictví regulační poplatek ročně zaplatí přibližně 2,1 milionu pacientů.

„Ministerstvo údaje sledovalo do roku 2019, do kterého částka činila ročně v úhrnu cca 190 milionů Kč. Od roku 2020 už je statistika zkreslená a nepřikládáme ji žádnou vypovídající hodnotu. Nicméně nedošlo k žádné zásadní změně v organizaci pohotovostní péče, tedy se dá očekávat, že se dá vyjít z dat do roku 2019,“ uvedl mluvčí resortu Jakob s tím, že kvalifikovaný odhad ministerstva za standardní situace bude pro rok 2022 zhruba 200 milionů korun.

Výše uhrazených regulačních poplatků V milionech korun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna 103 164 107 570 109 799 111 278 115 351 110 348 Vojenská zdravotní pojišťovna 13 278 13 215 12 779 13 591 13 895 13 297 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 19 779 15 084 14 987 15 606 16 263 16 113 Oborová zdravotní pojišťovna 14 941 15 156 14 974 14 806 14 929 13 972 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 2 719 2 758 2 817 2 756 2 988 2 942 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 23 338 25 291 26 306 26 586 27 278 26 322 RBP 7 641 8 389 8 631 8 472 8 701 8 702 Celkem 184 860 187 463 190 293 193 095 199 405 191 696 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Kde se vzaly regulační poplatky

Výše poplatku, který musejí lidé zaplatit za ošetření na lékařské i zubní pohotovosti, je stejná už 15 let. Zákon zavádějící regulační poplatky nabyl platnosti v roce 2008, když je zaváděla koalice ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, a to především s cílem omezit nadužívání zdravotní péče.

Pacienti tak začali platit 30 korun za návštěvu lékaře a položku na receptu, 60 korun za den strávený v nemocnici a 90 korun za využití pohotovosti. Ochranný limit kabinet tehdejšího premiéra Mirka Topolánka z ODS stanovil na 5 tisíc korun.