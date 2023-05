Barrandovský most ucpaly „plechové deštníky“, opravy ale začaly bez katastrof

„Apokalypsa určitě nenastala, ale pochopitelně máme pondělí ráno a prší, takže efekt plechového deštníku se určitě projevuje. To ostatně bývá v Praze vždycky zátěžovou zkouškou pro dopravu,“ říká Seznam Zprávám náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), který první perné ráno pro pražskou dopravu tráví přímo na vytíženém mostě.

V ulicích navazujících na nejvyužívanější dopravní tepnu v Česku se tak logicky tvoří kolony „plechových deštníků“. Motoristé by se tedy měli pokud možno mostu vyhýbat a obecně Pražané co nejvíce využívat veřejnou dopravu.

Minimálně v pondělí ráno na Strakonické jezdily autobusy bez většího zdržení. A míjely automobily, které naopak jen popojížděly v obou plných zbývajících pruzích. Sem tam to některý řidič nevydržel a proti předpisům přejel do pruhu pro autobusy, kterým předjížděl kolonu zprava.

„Jede to podle jízdního řádu,“ potvrzuje Josef, se kterým sledujeme, jak právě zastavuje jeho spoj na zastávce u dostihového závodiště v Chuchli.

V Modřanské autobusy také využívají svůj pruh, jenže v místech, kde se doprava sjíždí, se častou zaseknou v koloně. Během pondělního rána tak řada spojů přejíždějících Barrandovský most v obou směrech nabírala patnáctiminutová zpoždění.

Opět otevřená je také vracečka u Lihovaru, kterou musí projet všichni řidiči z Barrandova. Právě jejich nájezd na most se opravuje.

„Po ní jezdí standardně dvakrát více aut než po rampě, která vede tam dolů na ulici Strakonická. Zásah do dopravy v Praze bude tedy nepochybně větší, než byl loni,“ dodává Hřib.

Omezení průjezdu přes Vltavu po vnitřním pražském obchvatu ovlivní ale dopravu v celém hlavním městě. Objízdná trasa vede po Pražském okruhu a dá se předpokládat, že průjezd po něm bude ve špičce komplikovanější. Stejně tak cesta tunely nebo Vídeňskou ulicí se může až do půlky srpna velmi často prodlužovat. Tak dlouho by měla druhá etapa rekonstrukce Barrandovského mostu trvat.

Technická správa komunikací už ale oznámila, že opravy potrvají déle. A to kvůli problémům, na které stavaři narazili během prvních prací. I loni se první etapa výrazně prodloužila. Místo na začátku září se do běžného režimu most vrátil až po polovině října.