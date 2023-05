Oprava Barrandovského mostu v kostce: harmonogram, omezení a objízdné trasy

Barrandovský most se postupně rekonstruuje ve čtyřech etapách. Jak dlouho bude oprava trvat?

2. etapa – od března do listopadu 2023 , oprava barrandovské rampy, části dilatací a vnitřní půlky jižní části mostu. Dopravní omezení bude dle smlouvy od 13. května do 14. srpna 2023 – právě probíhá, pravděpodobně se protáhne.

1. etapa – od 16. května do 18. října 2022 , zahrnovala opravy vnější půlky jižní části mostu. Ve srovnání s původními plány mělo dokončení asi měsíc zpoždění – hotovo.

Pro místní dopravu mohou řidiči sjet ulicí K Barrandovu až ke smíchovskému Lihovaru, tam se otočit do protisměru a po Strakonické ulici zamířit na Barrandovský most.

Řidiči mají podle TSK most objet po Pražském okruhu. Z okruhu mohou sjet u Zbraslavi nebo u Písnice.

Nájezd z ulice K Barrandovu na Barrandovský most je od 15. května uzavřen.

Doporučená objízdná trasa vede po Pražském okruhu Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní spojku.

Řidiči jedoucí směrem do centra metropole mohou u Lihovaru odbočit zpět do protisměru a zamířit do Braníku, stejně jako během první etapy.