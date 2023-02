Bez práce kvůli věku nebo péči o blízké? Pomoci má připravovaný zákon

Vedle chráněných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, pro které se vžilo označení chráněné dílny, by měly do budoucna fungovat i registrované sociální podniky.

Ty by mohly vytvářet zaměstnání pro daleko košatější znevýhodněnou skupinu: od osob pečujících o dítě do 10 let po dlouhodobě nezaměstnané.

„Je to celé o podpoře pracovních míst, ale aby podniky fungovaly, musí existovat i podpory tohoto jinak hodnotově nastaveného podnikání. Sociální podnik rozkládá svůj prospěch mezi podnikatelský cíl a sociálně prospěšný cíl. A to většina konzumně uvažujících lidí moc nechápe,“ říká Karel Rychtář, ředitel Tematické sítě pro sociální tematiku TESSEA.

O zákon, který by definoval sociální podnikání, usiluje TESSEA podle ředitele dlouhodobě, ale aktuální návrh je pro něj „výstřel do vzduchu“.

Konkrétně pak zmiňuje, že zákon ohrožené skupiny definuje až moc široce. „Opravdu, tak jak to vzniká teď, tak je to spíš na škodu. Zahrnou se tam všichni lidé nad 55 let, všechny osoby pečující o dítě do deseti let, což může být i miliardářova dcera, která podporu nepotřebuje,“ tvrdí Josef Šulc a obává se, že může dojít k spekulativnímu zneužívání sociálních podniků.