Českého dobrovolníka na Ukrajině zatkli. Ukázalo se, že je roky hledaný

„Petr mě vezl autem z Mykolajiva do Užhorodu, kde jsem chtěla přejít hranice na Slovensko a z Košic odletět domů,“ řekla Seznam Zprávám česká dobrovolnice Kateřina, která zná Petra Stoju alias Petra Fantoma zhruba dva měsíce. Byla u toho, když ho zadrželi ukrajinští policisté.

„To už byl asi třetí blokpost, kdy nás stavili a legitimovali ho. On zase vykřikoval, že je dobrovolník, ukazoval svou ruku, kde má žluto-modře vytetovanou Ukrajinu a ukrajinsky nápis dobrovolník. Ale tentokrát chtěli, aby auto zaparkoval na stranu a vystoupil si,“ popisuje ranní manévry Kateřina.

„Na telefonu mi ukázali screenshot Interpolu s jeho fotkou, jménem a s tím, že je po něm vyhlášeno pátrání. Já jsem byla úplně v šoku, nevěděla jsem, za co to je, co se děje,“ vypráví Kateřina.