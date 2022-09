Česko zažívá rekordní nárůst nelegální migrace

„V uplynulých dvou týdnech, tj. od 22. 8. do 4. 9. 2022, bylo při tranzitní nelegální migraci pozemní cestou zjištěno 2349 osob,“ uvedla mluvčí policie Irena Pilařová. To znamená zhruba 170 migrantů denně.

Policie se snaží nelegálně příchozí cizince obratem posílat do země, odkud do Česka přišli. To je z většiny Slovensko. Jenže to je na svém území také nechce.