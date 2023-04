Chaos, nebo něco víc? Způsobu, jak se ruší pobočky pošty, lidé nerozumí

Redakce Seznam Zpráv oslovila čtenáře, ať popíšou, jaké problémy jim způsobí zrušení pobočky pošty v jejich městě nebo na jejich sídlišti. Čtenáři psali na adresu pribehy@sz.cz. Někteří se podepsali jménem, jiní poslali svůj názor anonymně.

Tomáš D.: „Rozumím rušení poboček České pošty, ale proč zruší ty, co jsou pro obyvatele dostupnější, a ponechají ty v obchodních centrech, které jsou většinou na okrajích měst. Mně jako středně mladému člověku to úplně nevadí, už několik let poštu nevyhledávám pro její nekvalitní a drahé služby, ale kraje by se měly ‚probudit‘ a začít se samy zamýšlet nad tím, jaké služby pro občany potřebují udržet.“

Martina Burešová: „Dnes jsem uviděla seznam zrušených poboček v Hradci Králové - je jich celkem sedm. Jsme statisícové město a nevím, jak je možné, že nám chtějí zrušit všechny tři pobočky na Moravském Předměstí - v ul. Milady Horákové, ve Štefánikově i na třídě E. Beneše. Je to nehoráznost. Nevím, kam budeme chodit. Kdyby nechali alespoň tu největší na třídě E. Beneše, ale takto nebude na Moravském Předměstí ani jedna pobočka. Vskutku nevím, čím přemýšlejí, pokud vůbec. Navíc na třídě E. Beneše je seniorský dům, mnoho seniorů je rádo, že si dojde alespoň na blízkou poštu pro důchod.

Podle čeho Český telekomunikační úřad vybíral pobočky k uzavření? Plán změn v České poště, který počítá se zrušením 300 poboček po celé ČR, vypracoval pro Ministerstvo vnitra Český telekomunikační úřad. Pošty k uzavření vybíral podle dvou kritérií: 1- Vesnic a menších měst, které mají jen jednu poštu, se rušení nedotkne. 2- Garance pro obyvatele větších měst, že na poštu to budou mít maximálně 3 kilometry vzdušnou čarou. Více o dokumentu pro vládu jsme psali v tomto článku.

Já osobně nemohu nic těžkého nosit a občas je potřeba si poslat něco na poštu, někdy i kufr, když se vracím z lázní. Nevím, jak budu tahat balík z daleké pošty, když nemám auto. Jak prohlásila paní Pekarová Adamová, vláda tu není proto, aby se starala o lidi. A dokazuje nám to každým svým krokem, žel již každým dnem. Pokud je nějaká možnost, prosím, aby nám byla ponechána alespoň pobočka na třídě E. Beneše, která je přibližně uprostřed mezi Štefánikovou a Milady Horákové. Opravdu si neumím představit, jak dlouhé fronty pak někde budeme muset stát, když i teď se kolikrát muselo čekat. Takové rozhodnutí musel vydat někdo zcela odtržený od reality, jinak si to neumím vysvětlit. Nebo je to něčí záměr a snaha vše do budoucna digitalizovat, zlikvidovat Českou poštu úplně.“

Nespokojená důchodkyně z Ostravy: „Chtěla jsem jen napsat, že to, co dělá naše vláda, je velice divné (budu slušná). Pořád hlásají, že nechtějí rozdělovat společnost, ale dělají pravý opak. Dělí lidi na mladé a staré, načež ty staré chtějí úplně ušlapat. Jak jinak si vysvětlit, že nejdříve nám vzali, na co máme nárok, a pak nám zruší pobočky. Jen vy staří choďte a hledejte si poštu. Než ji najdete, tak umřete, nebo aspoň se unavíte tak, že skoro umřete. Myslím, že by nám měli zakázat jezdit autobusem, abychom nezabírali místa. Měla bych nápad pro ministra dopravy: Bude nový semafor na přechodech. Místo žluté bude červená s postavou důchodce a povolení přecházet i na červenou. Pan ministr Rakušan může konečně využít svůj batůžek. Bude roznášet poštu a důchody. Konečně bude dělat něco užitečného ‚pro občany‘.“

Anonym: „Posílám aktuální foto čekajících klientů rušené pošty Praha 419, Opatovská, Praha-Jižní Město. Nízkým využitím pobočky to tu asi nebude. Už čekám 15 minut a ještě nejsem na řadě. Nejbližší pobočka v ulici Podjavorinské je pět minut jízdy autobusem, bývá ještě plnější, osobně přestanu služeb pošty využívat úplně.“

Ondřej Svoboda: „U nás zapomněli zrušit poštu v Benešově u Semil, která má otevřeno asi dvě hodiny denně, dovolat se tam nikdy nejde a už jsem doufal, že to konečně zruší. Nechali ji, takže nevím, podle jakého klíče jeli.“

Jaroslav Horák: „Žiju ve pražské čtvrti Stodůlky a po dnešním zveřejnění listu rušících se poboček jsem si povšiml zajímavé shody náhod. Před cca rokem se v místním obchodním centru (Galerie Nové Butovice) objevila nová pobočka České pošty. Již tehdy mi to bylo divné vzhledem k dosavadní dostupnosti služeb a cenám nájmů obchodních domů, ale bral jsem to jako příjemný bonus. Po oznámení zrušených poboček se ale nemohu zbavit dojmu, že toto bylo součástí rychlého výdělku na úkor dlouhodobých nákladů. Začněme touto mapkou:

Neměřil jsem to přesně, ale odhaduji, že bez nové pobočky by jednu nebo obě pobočky nebylo možné zrušit i s novým pravidlem dvou kilometrů. Zaměřme se teď na rozdíl mezi pobočkou na Slunečním náměstí a pobočkou v Galerii Butovice (pro jednoduchost dále pobočky A a B):

- Pobočka A má velké prostory a je ve vlastnictví České pošty oproti pobočce B, která má rozlohu pouze nějakých 50 metrů čtverečních a musí platit nájem. Nájem + poplatky pobočky B budou okolo 30 000 Kč, což se časem prodraží. Papírově ale náklady za pobočku A budou (vzhledem k vysoké vytíženosti pobočky A) pravděpodobně vyšší.

- Pobočka A je 50 metrů od metra s dobrou přístupností pro vozíčkáře (doslova oblastí prochází speciální trasa pro vozíčkáře). Pobočka B je hromadnou dopravou mnohem hůře dostupnější (1 km od metra) a nová trasa vyžaduje překonat čtyřproudou silnici.

Pokud rozhoduji, kterou z poboček uzavřít, jasná logická volba (ať už z hlediska nákladů nebo službám veřejnosti) je pobočka B. Jediné vysvětlení pro výběr pobočky A se zdá být hodnota nemovitosti. Pokud bychom předpokládali, že výdělek na prodeji nemovitosti byl plán již delší dobu, dává najednou smysl i zřízení pobočky B.

Toto je samozřejmě teorie, zajímalo by mne ale, jestli se takováto nová pobočka neobjevila i na dalších místech v ČR. Představa nového provozu v obchodním centru po zrušení dvou nejvytíženějších poboček v okolí bude pro lidi příšerná sama o sobě (jak pro nakupující, tak pro demografii, která poštovní služby nejvíce využívá), ještě víc mne ale děsí možnost systematického odstranění majetku pošty pro krátkodobou ‚stabilizaci‘ rozpočtu.“

Anonym: „Pošta Počernická 518/55, Praha 10-Malešice bude dost chybět. Je v blízkosti Polikliniky Malešice a pro celé sídliště. Teď na Počernické postavili ještě nové obytné domy, tak lidí přibude. Nedokážu si představit, že všichni budeme chodit na poštu Černokostelecká, kde se už teď čekají fronty. Pro staré lidi, kteří bydlí v Malešicích, navíc vzdálenost na poštu Černokostelecká není malá.“

M. B.: „Je nepochopitelné zrušení pošty Opatovská, Praha-Háje. Jediná dostupná pošta pro velkou část Jižního Města. Nechápu, kdo to vymyslel, již takto máme dostupnost cca kilometr bez možnosti MHD.“

Miroslav Šedivý: „V Chrudimi zůstane jediná pošta, a to ta nejhorší. Je nedostupná, v hrozném kopci, kam nejezdí žádná doprava, a aby tam nejezdila auta, nechala tam radnice vybudovat na vozovce hrozné hrboly. Navíc tato pobočka není bezbariérová a zaměstnanci ji odmítají i vyvětrat. Mě osobně tam odsud už dvakrát odvážela RZ. Pokud chtěli rušit pobočky, měli zrušit tuto! Mně už naši zrušili před léty, a tak jsem využíval ty, které ruší nyní. Já osobně zůstanu bez pošty!“

Trejbalová: „Problémy se zrušením pošty v Praze 2, Bruselské ulici, rozhodně budou. Funguje ještě jedna - hlavní pošta v Moravské, kde je vždy dlouhé čekání. Navíc je tato pošta od mého bydliště podstatně dál. Několik stanic tramvají s přestupem.

Václav Pokorný: „Na největším královéhradeckém sídlišti Moravské Předměstí jsou v současné době tři pobočky pošty a všechny mají být zrušeny. Přitom jsou plně využity a tvoří se na nich fronty. Nově tak budou muset občané dojet buď na pobočku 9 v Malšovicích, což znamená jet do centra k magistrátu a tam přestoupit (jízdní doba 27 minut), nebo na minipoštu na Novém Hradci Králové (18 minut rovněž s přestupem), kde by při její velikosti došlo k totálnímu kolapsu. Případně jet přes celé město na poštu 2 nebo 3 (22 nebo 19 minut).

Ani u jedné z pošt, které zůstanou, není dostatečná možnost parkování.

Zřejmě nezbude než využívat spíše služeb soukromých společností typu Zásilkovna, které mají sběrných a výdejních míst dostatek, případně mají i výdejní automaty.

Problém ovšem zůstane u zásilek uložených na poště, kam se často automaticky ukládají, i když je adresát doma. Pak nezbude než si vzít knížku a skládací stoličku a nějak přečkat frontu, která se zákonitě utvoří na všech zbylých poštách.

Zdá se, že se vydáváme řeckou cestou. Dcera tam žije v městečku s pěti tisíci obyvateli a pošta tam není vůbec, ani poštovní schránka, a čekací doba na výdejní box je u větších zásilek kolem tří týdnů. Takže stále je kam klesat.“

Kraml: „Bydlím v Plzni a na sídlišti ve Skvrňanech ruší jedinou pobočku pošty, která byla pro celé sídliště. Nyní je nejbližší pošta hlavní v Solní ul. (cca 4 km), což je střed města, kde nezaparkujete s autem.

Chodím do práce a opravdu nemám čas jezdit na hlavní poštu a čekat tam fronty. Takže veškeré dopisy přestávám vyzvedávat. Dále na poště se budou dělat dlouhé fronty, už nyní je to pošta, která je dost vytížena. Veškerou nedoručenou poštu budu nechávat odesílat na Úřad vlády.“

Anonym: „Tábor, sídliště nad Lužnicí, má docela dost starších obyvatel. Budou muset dojíždět až do města. Kdyby někdo trochu přemýšlel.“