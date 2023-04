„Nevěřil jsem vlastním očím.“ Luxus pošty za rohem v největších městech končí

„Když jsem dnes přišel do práce, tak jsem nevěřil vlastním očím. Rozhodnutí pošty s námi nikdo nepředjednával, o to větší to byl šok,“ uvedl pro Seznam Zprávy starosta městské části Ostrava-Jih Martin Bednář (ANO). V jeho „rajonu“ má zaniknout 6 z 8 tamních pošt.

Podle starosty pošta naprosto přehlíží reálné potřeby stovky tisíc místních občanů. „V příštím týdnu pochopitelně mimořádně zasedneme v radě a napíšeme nesouhlasné stanovisko jak České poště, tak vládě,“ uvedl.

Pozastavil se taky nad obsahem dopisu, který od pošty obdržel. „Píší, že jejich kapacity budou pro každého klienta více než dostatečné, což absolutně nechápu. Nedovedu si představit, jak to bude fungovat ve dnech, kdy se budou vydávat sociální dávky či důchody,“ dodal Bednář.

Dohromady se má v Ostravě uzavřít 12 ze 43 poboček České pošty.

Do řešení situace v Ostravě se chtějí zapojit i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura (oba zvolení za ANO). „Společně s panem primátorem Macurou připravujeme otevřený dopis,“ napsal dopoledne Vondrák Seznam Zprávám.

Počet poboček České pošty by měl od 1. července klesnout z 3200 přibližně na 2900, přičemž tento prvotní krok plánované transformace státního podniku se nejvíce odrazí právě ve velkých krajských městech.

„Bude to přítěž pro občany“

Záměr osekat pobočky vzbudil velkou nevoli také v Brně, kde má podle plánu zaniknout nejmíň 12 ze 41 pošt, některé další se přesouvají.

Škrty se v největší míře dotknou nejlidnatější městské části Brno-střed, kde chce podnik zrušit hned pět poboček. „S rozhodnutím nesouhlasíme. Bude to velká přítěž pro občany,“ uvedla mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

„Oficiální oznámení České pošty o tom, které pobočky plánuje zrušit, bylo doručeno teprve dnes. S jejími zástupci mám sjednanou schůzku na začátek května a jejich argumenty si vyslechnu. Určitě také budu tou dobou mít k dispozici reakce starostů městských částí, kteří nejlépe vědí, jaká je přímo u nich situace a jak se plánované rušení projeví v dostupnosti služeb pro občany,“ komentovala budoucí postup brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS)

„Jestliže vyhodnotíme některé změny jako nevhodné, budu se samozřejmě snažit postoj pošty zvrátit, případně najít nějaký kompromis,“ dodala s tím, že je ale třeba akceptovat, že rozhodnutí je výlučně v kompetenci České pošty.

Podle odhadů radnice bude dostupnost služeb pošty v centru města velmi špatná. Stěhování mimo oficiálně oznámený seznam v Brně čeká i jednu z nejznámějších a největších poboček na hlavním nádraží. „Přesune se do čtvrtého a pátého patra obchodního domu Letmo, kde ale nebudou fungovat všechny služby,“ doplnila Dobešová.

Mimo oznámené provozovny v centru města má také zaniknout pobočka v Orlí ulici, která se podle radnice přesune do Šumavské ulice. Ke stěhování v tomto případě dojde už v červnu.

Radnice se o záměrech pošty postupně dozvídala tento týden. „Přesuny ‚Orlí‘ a ‚Hlavního nádraží‘ nám přišli pracovníci oznámit před několika dny a dnes (v pátek) jsme obdrželi oficiální vyjádření České pošty o rušených pobočkách,“ dodala Dobešová.

Pražský primátor tvrdí, že seznam není definitivní

Uzavírání 35 ze 104 pražských pošt zatím naopak neznepokojuje primátora Bohuslava Svobodu (ODS). V pátek Seznam Zprávám řekl, že seznam, který pošta rozesílala, ještě ani neviděl.

„Nevíme, jak se nás to dotkne, protože nevíme, které pošty se uzavřou. Až se vytvoří definitivní seznam, tak s námi lidé pana ministra a z ředitelství pošt budou jednat a bude se o všech těch problémech, kterých se to týká, diskutovat a na základě té diskuze potom vypadne ten konečný seznam,“ uvedl.

Předpokládá tedy, že seznam ještě není definitivní, a on se chce vyjadřovat až k tomu v konečné podobě.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už dříve řekl, že pošta bude o rušených poštách s městy diskutovat, ale nepředpokládá, že se seznam bude výrazně měnit. „Například pokud se ukáže, že město má v nějakém území rozsáhlé rozvojové plány. Předpokládám ale, že půjde o výjimečné případy“ uvedl.

Máte dostupnou náhradu za vaši poštu? Dejte nám vědět, zda se budete potýkat s problémy, pokud vaše současná pobočka České pošty skončí. Jak situaci budete řešit?

Podle seznamu, který v pátek Česká pošta zveřejnila na své webu, se největší redukce poboček bude týkat právě Prahy. Zaniknout mají pošty nejen v centru města, ale i v periferních oblastech, jako jsou Kobylisy, Háje nebo Stodůlky. Nejvíce se jich zruší v Praze 4 a 6.

To, jaké dopady by to mohlo mít pro Pražany, ale bude podle primátora Svobody teprve předmětem diskuze.