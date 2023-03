Komentář: Poštovní škrty zabolí víc, než si myslíte

Už kvůli tomu, že šéfa pošty jmenuje a odvolává ministr vnitra, bude pro normálního smrtelníka obtížně rozeznatelné, co je manažerské a co politické rozhodnutí. A proč by se tím vůbec zabýval? Když pošťačka v Chrudimi opáčí: „A kdo to bude doručovat, Rakušan sám?“ reaguje přirozeně. Ministr může stokrát říkat, že „vláda nebude schvalovat, které konkrétní pobočky zůstanou a které ne, to je zodpovědnost managementu“. Odpovědnost v očích lidí ponese on.