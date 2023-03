Rozezlení pošťáci: Kdo bude doručovat? Rakušan?

„Slyšela jsem, že by se jedna pobočka v Chrudimi měla zrušit. Nevím, jestli budu mít od července práci. Je to naprostá nejistota,“ reaguje na dotazy reportéra Seznam Zpráv jedna z poštovních doručovatelek, která si přeje zůstat v anonymitě.

„Kdo to bude doručovat? Rakušan sám? Může to zkusit. Počkám si, co bude,“ dodává s odkazem na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), do jehož gesce Česká pošta spadá.

Oznámení, že státní podnik bude v krajských a okresních městech rušit 300 ze současných 3200 poboček, zaměstnanci pošty zaznamenali.

V Pardubickém kraji je podle hejtmana Martina Netolického (ČSSD) hned pět obcí, kde je více než jedna pošta a hrozí, že se jich zavírání poboček dotkne. Jednou z nich je Chrudim.

Oficiální seznam pošt, které se mají zavřít, zatím k dispozici není. Podle záměru ale mají škrty dopadnout na obce nad 2500 obyvatel, kde je více poboček, přičemž má být zajištěna vzdálenost k nejbližší poště 3 km vzdušnou čarou.

Co plánuje vedení České pošty? Od 1. července má skončit na 300 poboček České pošty, hlavně ve větších městech. Propouštět se budou tisíce zaměstnanců, jak z přepážek, tak doručovatelů. Chystá se také zdražení služeb. Podrobně své plány popsal pověřený zástupce ředitele v rozhovoru pro Seznam Zprávy: Nový šéf pošty: Propustíme tisíce lidí, chystá se zavření 300 poboček

Nám nikdo nic neřekl

Poštovní odbory se pak obávají, že by se propouštění v polovině roku mohlo týkat až čtyř tisíc z celkem 25 tisíc lidí.

„Všechno jsem četla na internetu, nám nikdo nic oficiálně neřekl. Je mi jasné, že pokud se zavře pobočka, tak se vyhází lidi. Co přijde, to bude. Počítám s tím, že to můžu být i já,“ říká během ranní roznášky další z chrudimských doručovatelek.

„Vadí mi to. Všichni nevědí, co je čeká. Pochopení pro ty kroky nemám, lidé budou bez práce a shánět v dnešní době novou práci není legrace,“ přidává se její kolegyně s hodnocením, jak vnímají plány státního podniku.

Podívejte se na pobočky České pošty v Chrudimi:

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy +1

V 23tisícovém městě má Česká pošta tři pobočky - jednu v centru, další dvě na sídlištích. Poštu mají i v Medlešicích, které pod Chrudim spadají.

Místní zvěsti o chystaném zavírání poboček a propouštění zaregistrovali. „To by mi vadilo. Musela bych chodit jinam. Chodím si na poštu pro balíky a doporučené psaní, takže ji využívám,“ svěřuje se seniorka, která zrovna míří na nákup.

„Zavření jakékoliv pobočky by mi vadilo,“ podotýká pro změnu penzistka Dagmar. „Chodím tam pro důchod nebo si koupím los. Chápu, že pošta musí šetřit, ale je to hrozný.“

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Paní Dagmar žije v Chrudimi a poštu využívá.

Náměstím zrovna jde manželský pár. I oni si na poštu chodí hlavně pro důchod.

„Je to hrozný bordel. Politici si sobě přidají peníze a důchodcům teď sebrali. Je nám líto lidí, co vyhodí. Když to jsou třeba starší ženy, tak co si budou tady hledat? Už tady není ani pořádná fabrika. My už to máme za pár,“ nebere si servítek seniorka, která se drží za ruku s manželem.

Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) nemá - stejně jako další oslovení starostové či primátoři - informace, které pobočky by se měly rušit. Podle svých slov si to ale neumí představit ani u jedné. Dvě jsou navíc na lidnatých sídlištích.

„Sídliště U Stadionu - zhruba 8000 lidí. Sídliště Na Šancích - zhruba 5000 lidí. To nejsou žádné pobočky, kam by přišel jeden člověk za den, a ani si nedokážu představit, že by z těch zrušených poboček lidé chodili někam jinam, protože už teď je podle mé vlastní zkušenosti hlavní pošta na Resselově náměstí natolik přeplněná, že se tam tvoří fronty,“ vysvětluje.

Osobně si nemyslí, že by zavírání poboček nebo propouštění vyřešilo veškeré problémy zadlužené České pošty. „Ano, možná teď finančně klesnou náklady na mzdy, prodají se nemovitosti, přinese to peníze. Pošta by se měla kompletně restrukturalizovat,“ podotýká.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík už dříve pro Seznam Zprávy uvedl, že se rušení poboček nedotkne obcí nebo měst, kde je teď jen jedna. Konkrétní počet zaměstnanců, kterým bude státní podnik dávat výpověď, teď není na stole.

„Přesné číslo vyplyne ze seznamu rušených pošt. Neznamená to ale, že ze zrušených poboček budou všichni zaměstnanci propuštěni. Řada z nich najde uplatnění na jiných poštách. Budeme to posuzovat podle pracovního výkonu, proklientského přístupu, ročního hodnocení zaměstnanců apod.,“ uvedl Vitík.

Pobočky ke zrušení vybere pošta

Základní parametry transformace pošty měla na středečním zasedání řešit i vláda Petra Fialy (ODS).

Z nových informací po jednání zaznělo, že výběr poboček k uzavření nechá vláda na České poště.

„Vláda nebude schvalovat, které konkrétní pobočky v které části republiky zůstanou a které ne. To je zodpovědnost managementu České pošty. Ten přislíbil, že po schválení materiálu budou celý duben komunikovat se zástupci měst a obcí po České republice a bude podrobně představen,“ řekl Rakušan po jednání vlády.

Dodal, že transformace podniku potrvá dva roky a náklady zřejmě přesáhnou osm miliard korun. Pošta použije státní zdroje i půjčky od bank.