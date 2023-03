Nový šéf pošty: Propustíme tisíce lidí, chystá se zavření 300 poboček

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,5 miliardy korun, oznámil nedávno ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který chce brzy představit transformační projekt státního podniku.

Pokud by podle něj ministerstvo a vláda nyní nic neudělaly, státní podnik by se dostal do konce letošního roku do insolvence.

Vážnost situace potvrdil i pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán, který v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že se letos chystá zavření 300 poboček. Redukce se má dotknout hlavně krajských měst, nikoliv vesnic.

S tím nicméně podle Štěpána souvisí i snižování počtu zaměstnanců - skončit mají tisíce lidí, konkrétní číslo ještě není na stole.

Skončí Česká pošta v insolvenci?

Pokud nebudou realizovány zásadní potřebné kroky, jsou ve hře všechny scénáře, včetně insolvence. Záleží na tom, jakým způsobem se dohodneme se zakladatelem a představiteli vlády. Dlouhodobě jako podnik avizujeme, že poptávka, kterou stát dal do parametrů, které chce po České poště - zejména po šíři poštovní infrastruktury - neodpovídá poptávce, kterou obyvatelé mají po základních poštovních službách.

Dlouhodobě říkáme, že někdy od roku 2019 klesl zájem zejména o listovní a peněžní služby až o 40 procent. Adekvátně tomu odpovídá i návštěvnost poboček. Dlouhodobě také říkáme, že rozsah pobočkové sítě a povinnosti dané do legislativy jsou neměnné a tato disproporce potom vede k tomu, že Česká pošta se dostává do hospodářských problémů – a tyto věci je nějakým způsobem třeba narovnat.

Jakou finanční injekci bude pošta potřebovat?

Pouze z interních zdrojů Česká pošta není schopna existovat, takže bude potřebovat finanční podporu z externích zdrojů, a tady se bavíme o různých variantách. Buď to můžou být komerční externí zdroje, nebo to mohou být veřejné finanční zdroje, případně to můžou být nějaké garance a záruky na komerční zdroje. Finanční podpora každopádně bude nutná.

Mluvíme o finanční pomoci, která je vyšší než miliarda korun?

Ano, určitě se bavíme o částce vyšší, než je jedna miliarda korun.

Pošta má 3200 poboček, budete snižovat jejich počet?

Není žádným tajemstvím, že Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala návrh rozhodnutí, kterým by se měl změnit počet poboček provozovaných v České republice z 3200 na 2900. To je první, ale nikoliv ten nejzásadnější krok, který by vyřešil všechno.

Je to první krok, který bylo možné navrhnout v rámci stávajícího legislativního rámce, v rámci stávající regulatoriky, a my jsme rádi, že Český telekomunikační úřad s námi spolupracoval, pochopil vážnost situace a pochopil, že úpravy, které jsme navrhli, i nadále pro obyvatelstvo zachovávají komfortní dostupnost poštovních služeb ve městech nebo na vesnicích.

Nechceme omezovat pobočky na malých obcích, na vesnicích, tam platí to pravidlo, že pokud má dnes jednu pobočku, tak tam tu pobočku zavírat určitě nebudeme. Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty

Kde budete zavírat pobočky?

Je třeba zdůraznit, že nechceme omezovat pobočky v malých obcích. Na vesnicích platí to pravidlo, že pokud má dnes jednu pobočku, tak tam tu pobočku zavírat určitě nebudeme. Pokud budeme přistupovat k nějaké redukci, tak to bude pouze ve městech, která mají dvě a více poboček.

Starostové malých obcí se tedy nemusí obávat, že jim tam zavřete pobočku?

Určitě se bát nemusí. Na rovinu ale říkám, že nadále platí, že naším strategickým a dlouhodobým zájmem je vyřešit poskytování poštovní služby formou tzv. Pošta Partner (provozovateli jsou obce a soukromé subjekty, například obchody - pozn. red.). Je to projekt, který funguje od roku 2015, máme zapojeno 850 poboček a dlouhodobě se ukazuje smysluplnost tohoto projektu. Budeme s představiteli samospráv jednat o překlopení dalších poboček do partnerského režimu.

Kterých měst se dotkne zavírání 300 poboček?

Jsou to veškerá krajská města, hlavní město Praha a drtivá většina okresních měst, tam všude máme dvě a více poboček.

Kdy se letos spustí zavírání poboček?

V tuto chvíli je návrh v takzvaném meziresortním vládním připomínkovacím řízení. Pokud všechno proběhne hladce a řízení bude dotaženo do konce, jsme připraveni k 1. červenci 300 poboček zavřít.

Jak to bude se zaměstnanci? Pošta zaměstnává 25 tisíc lidí, musí se jejich počet snížit?

Pokud zavřeme pobočky, budeme muset reagovat tím, že snížíme nejen náklady, které jsou spojené s provozem těch konkrétních poboček, ale budeme muset redukovat i obslužný personál a propustit některé zaměstnance z pobočkové sítě.

Je třeba říct ještě druhou věc: Česká pošta nejsou jenom pobočky a pobočková síť, ale je to i logistická síť a zejména ta část logistické sítě, která se zaobírá doručováním listovní pošty, také musí projít zásadní restrukturalizací, protože od 1. ledna letošního roku platí tzv. zákon depo, který všem OSVČ nařizuje komunikovat s orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek. To znamená další dramatický úbytek listovní hmoty, takže si nemůžete dovolit držet logistickou síť na doručování listovních zásilek a v ní nemít potřebnou hmotu a objem.

O jaké pozice půjde?

Budou to zaměstnanci přepážek, pěší poštovní doručovatelé a dotkne se to i těch, kteří doručují listovní zásilky autem. Třetí skupinou bude část administrativně správního aparátu. Nelze propustit výkonný personál a ten podpůrný nechat na stejné kapacitě. Každá organizační jednotka České pošty, která poskytuje podporu výkonným složkám, tak rovněž bude muset přispět k restrukturalizaci a racionalizaci a i tam budeme hledat zdroje pro úsporu.

Kolik lidí bude muset Českou poštu opustit?

V první fázi k 1. červenci se bavíme o nižších jednotkách tisíc. Tam patří jak listovní doručovatelé, tak i správní aparát.

Řešil jste téma propouštění s odbory, jaké byly jejich reakce?

Ano. Průběžně se zástupci odborových organizací komunikujeme a vysvětlujeme důvody, které nás k tomu vedou a které jsou nutné pro zachování samotné existence podniku.

Česká pošta - státní podnik zaměstnává zhruba 25 tisíc lidí. - od března poštu dočasně vede Miroslav Štěpán. - ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) počátkem února oznámil, že stát letos zahájí rozsáhlou transformaci České pošty. Jejím cílem bude redukce nákladů a zmodernizování jejích služeb. - v posledních letech pošta hospodaří v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. - Česká pošta byla založena 1. ledna 1993 rozdělením Správy pošt a telekomunikací Praha na Českou poštu a České telekomunikace (SPT Telecom). Zdroj: ČTK

Jak osobně vnímáte, že jste hned od nástupu v roli krizového manažera?

Osobně to nevnímám jako něco nového. V diskuzích jsem jako člen nejvyššího managementu už několik let byl. Samotná příprava transformace pro mě není nic nového. Necítím se jako krizový manažer, prostě pokračuju v té práci, možná na jiné pozici.

Máte plnou podporu ministra vnitra Víta Rakušana?

Dialog v tuto chvíli běží poměrně intenzivně nejenom s panem ministrem Rakušanem, běží intenzivně i s dalšími subjekty, které v tuto chvíli mají co říct do toho řešení, jak s Českou poštou dál. To znamená se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Českého telekomunikačního úřadu a potom s dalšími představiteli, kteří jsou třeba ve Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí a podobně.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Miroslav Štěpán vede Českou poštu od března místo Romana Knapa.

Pošta v poslední době několikrát zdražila služby. Od února zvýšila cenu za doručení obyčejného dopisu na 23 korun, známka pro prioritní doručení zdražila z 28 na 30 korun. Budete letos dál zdražovat?

Budeme to analyzovat. Přeci jenom obecná hospodářská situace ve státě je nějaká, inflace má nějaké hodnoty. Když se podíváme, o kolik jsme zdražili a co jsme zdražili, tak si myslím, že pokud by tato obecná hospodářská situace přetrvávala nadále, musíme na to reagovat. Zdražují nám vstupy, zaměstnanci chtějí přidat do mezd, takže se zdražování nevyhnete. Otázka je, jestli to činit v několika menších krocích a v rychlejších intervalech, nebo to nastavit v delším časovém horizontu a trošku výrazněji.

Jaké jsou vaše hlavní cíle? Ve funkci jste od začátku března.

Firma musí fungovat. Vůči svým zákazníkům a klientům musí vykazovat provozní kvalitu, musí obsluhovat zákazníky a musí nadále poskytovat poštovní služby v takové kvalitě, na jakou je trh zvyklý a jaké zákazník očekává. To je to standardní, každodenní řízení této firmy.

Druhou oblastí je příprava transformačního plánu, který by dlouhodobě - na několik let dopředu - zajistil, že se už podnik neocitne v podobné situaci, v jaké se ocitl letos, a že koncepce, která bude vtělena do transformačního plánu, tak bude dlouhodobě udržitelná. Na závěr je nutné vyřešit aktuální hospodářské problémy letošního roku, protože když ty nevyřešíme, tak k žádnému transformačnímu plánu nedojde.

Na závěr, Česko má nového prezidenta. Kdy si lidé budou moci koupit novou poštovní známku s jeho portrétem?