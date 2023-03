Dražší, přesto v čím dál horší situaci. Jak se pošta přiblížila bankrotu

Státní podnik se už několik let potýká s velkými finančními problémy. V loňském roce se dokonce podle Rakušana dostal do ztráty ve výši 1,5 miliardy korun.

Pošta se přitom dlouhodobě držela v kladných číslech. Od začátku tohoto století až do roku 2017 v každém roce vykázala zisk. Nejvíce to bylo v roce 2000, kdy zisk před zdaněním překonal hranici 850 milionů korun.

Stát může poště na kompenzacích poskytnout nejvíce 1,5 miliardy korun. Výdaje pošty na univerzální služby ale překračují 1,8 miliardy. I proto chce Rakušan zvednout limit o 500 milionů korun. Pokud by s návrhem souhlasila vláda, musela by zvýšení objemu kompenzací potvrdit také Evropská komise.

Za poslání balíku pak zákazníci České pošty zaplatí od 75 do 359 korun. Záleží na tom, jak je balík velký a jestli ho chtějí doručit do vlastních rukou, na pobočku či do Balíkovny. Do roku 2019 záleželo na váze balíku, nyní jsou důležité jeho rozměry.