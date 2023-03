Pošta bude rušit pobočky ve městech. Hejtman naznačuje, které to budou

Vláda bude ve středu řešit základní parametry transformace České pošty. Po jejich schválení by mělo Ministerstvo vnitra během několika týdnů oznámit seznam 300 rušených poboček.

„Předmětem materiálu jsou základní parametry transformace České pošty. Cílem celého projektu je ozdravení pošty tak, abychom pro všechny občany zachovali dostupnost poštovních služeb odpovídající kvality. S detaily materiálu seznámím veřejnost po jeho projednání vládou,“ uvedl pro Seznam Zprávy ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Velkým otazníkem tedy zůstává, zda už existuje konkrétní seznam 300 poboček, které se budou zavírat. Podle státního podniku jeho finální podoba zatím není a nic o něm nevědí ani poštovní odbory nebo členové dozorčí rady pošty, které Seznam Zprávy oslovily.

Jasné je, že poštu letos čeká personální zemětřesení. V rozhovoru pro Seznam Zprávy to oznámil pověřený zástupce generálního ředitele Miroslav Štěpán. Pobočky se podle něj budou zavírat ve velkých městech, ne na vesnicích. Pošta v současnosti provozuje 3200 poboček. Jejich minimální počet stanovuje vláda. Velká část je ale ztrátová.

„Materiál, který připravil ČTÚ (Český telekomunikační úřad, pozn. red.) a který předpokládá zajištění dostupnosti poštovních služeb i při snížení počtu poboček ze současných 3200 na 2900, je nyní stále v mezirezortním připomínkovém řízení. Není tedy ještě jasná jeho definitivní podoba. Z toho důvodu nebyl finalizován seznam, kterých pošt se bude rušení týkat,“ napsal ve vyjádření mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Co plánuje vedení České pošty? Od 1. července má skončit na 300 poboček České pošty, hlavně ve větších městech. Propouštět se budou tisíce zaměstnanců, jak z přepážek, tak doručovatelů. Chystá se také zdražení služeb. Podrobně své plány popsal pověřený zástupce ředitele v rozhovoru pro Seznam Zprávy: Nový šéf pošty: Propustíme tisíce lidí, chystá se zavření 300 poboček

Pobočky se budou rušit k 1. červenci, ke stejnému datu proběhne i propouštění pracovníků přepážek. Mluvčí pošty dodal, že v případě rušení poboček bude pošta starosty i veřejnost o konkrétních krocích informovat. Hejtman Pardubického kraje a člen dozorčí rady České pošty Martin Netolický (3PK/ČSSD) vysvětluje, jaká je situace v regionu.

Kde hrozí uzavření pobočky

„Mám informaci, že by se mělo jednat o pobočky ve městech, kde je více poboček než jedna. U nás v Pardubickém kraji je takových míst pět. Pochopitelně to bude mít vliv na zaměstnanost a mám dílčí informace zevnitř pošty, že vzniká strategie vůči zaměstnancům, kteří mají přijít o práci, z hlediska komunikace. Evidentně jde v uvozovkách do tuhého,“ řekl Seznam Zprávám hejtman.

Netolický také vyjmenoval místa, kde hrozí uzavření poboček pošt v kraji - má jít o Ústí nad Orlicí, Českou Třebovou, Chrudim, Pardubice a Svitavy. V těchto městech je více než jedna pobočka, pošta zatím žádná konkrétní místa neoznámila a jde v tuto chvíli pouze o odhady.

Ani primátoři nevědí, zda se zavření poboček dotkne jejich měst.„O rušení poboček České pošty samozřejmě vím ze sdělovacích prostředků, ale zatím nemám konkrétní informace, které se týkají Českých Budějovic,“ říká primátorka města Dagmar Škodová Parmová (ODS). Podobně reagoval i primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO).

Pošta letos plánuje propustit tisíce lidí. Budou to zaměstnanci přepážek, pěší poštovní doručovatelé a dotkne se to i těch, kteří doručují listovní zásilky autem. Třetí skupinou bude část administrativně-správního aparátu.

„Přesné číslo vyplyne ze seznamu rušených pošt. Neznamená to ale, že ze zrušených poboček budou všichni zaměstnanci propuštěni. Řada z nich najde uplatnění na jiných poštách. Budeme to posuzovat podle pracovního výkonu, proklientského přístupu, ročního hodnocení zaměstnanců apod.,“ uvedl mluvčí pošty Vitík.

Odbory: Nesouhlasíme s propouštěním

Podle předsedkyně největších poštovních odborů Jindřišky Budweiserové pošta hledá úspory už od roku 2013 vzhledem k tomu, že musí poskytovat ztrátové služby, jak jí ukládá zákon. Za poslední čtyři roky udělala velké organizační změny, zrušila více než sedm tisíc pracovních pozic, a ušetřila tak na nákladech jednu miliardu korun. Stále to nestačí a ekonomická situace se nadále zhoršuje.

„Určitě připravujeme nátlakové akce na zaměstnavatele, aby podmínky pro zaměstnance byly co nejdůstojnější a aby pracovali v přijatelných podmínkách. To vám ale teď říkat dopředu určitě nebudu, protože s námi ještě nikdo nic neprojednával, takže nevíme, jakých poboček se to týká, prostě nemáme informace,“ uvedla Jindřiška Budweiserová z Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb pro Seznam Zprávy.

Česká pošta - státní podnik zaměstnává zhruba 25 tisíc lidí. - od března poštu dočasně vede Miroslav Štěpán. - letos se počítá s uzavíráním stovek poboček a propuštěním tisíců lidí. - poště hrozí v nejhorším případě insolvence. - ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) počátkem února oznámil, že stát letos zahájí rozsáhlou transformaci České pošty. Jejím cílem bude redukce nákladů a zmodernizování jejích služeb. - v posledních letech pošta hospodaří v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. - Česká pošta byla založena 1. ledna 1993 rozdělením Správy pošt a telekomunikací Praha na Českou poštu a České telekomunikace (SPT Telecom). Zdroj: Seznam Zprávy/ ČTK

Ani předseda Svazu měst a obcí ČR a člen dozorčí rady České pošty František Lukl v tuto chvílí neví, jaké pobočky se plánují zavírat. Má ale představu, jak by se mělo postupovat.

„My jako samosprávy jsme apelovaly, že musí být pokryt především venkovský prostor, nemělo by se to dotknout poboček v menších obcích,“ uvedl Lukl, který podle svých slov chápe, že pod hrozbou insolvence je nutné něco udělat. Upozorňuje ale, že by se to mělo udělat citlivě, aby se to nedotklo občanů.