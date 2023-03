„Nejbližší pošta vzdušnou čarou.“ Co stojí ve vládním dokumentu o poštovní krizi

Materiál souzní s dosavadním ujišťováním vlády, že se zavírání pošt nedotkne vesnic a menších měst. Lidem ve větších obcích pak garantuje, že na poštu to budou mít nejdále tři kilometry.

„S ohledem na redukci sítě provozoven v obcích nad 2500 obyvatel, kde bude zajištěna vzdálenost k nejbližší poště 3 km vzdušnou čarou, a s ohledem na dostupnost komerčních alternativ se nečekají negativní dopady na veřejnost,“ píše se v kapitole o přínosech, které by nastaly pro státní podnik.

Hlavním důvodem plánovaného rušení poboček a propouštění zaměstnanců jsou obrovské dluhy a hrozba insolvence. V dokumentu se píše, že pokud by k redukci poboček nedošlo, pošta by se dostávala do stále větších finančních problémů.