Diagnóza: Mít v mobilu číslo na premiéra

Byl večer všedního dne, když jsem se posadil na své místo v letadle, které mne mělo odnést z jedné evropské metropole do Prahy. Z řady za sebou jsem zaslechl češtinu. Nechtěl jsem poslouchat, ale při sebevědomém důrazu těch hlasů to nešlo jinak. Dva muži, zřejmě kolegové ve věku kolem padesáti, začali rozebírat své pracovní problémy.

Let trval něco přes hodinu a já se nedobrovolně dozvěděl, s kým se znají, na koho co vědí, na koho mají telefonní číslo, které by použili pouze jako „ruční brzdu v případě katastrofy“, a také opravdu zajímavý fakt, že v případě toho nejhoršího průšvihu by utekli do Nikaraguy, protože odtud se prý zločinci do České republiky nevydávají.