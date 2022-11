Do katastrofy zbývá sedm let, ukážou obří klimatické hodiny. Staví se na Letné

Konkrétně méně než sedm let. Taková je doba, než se planeta oteplí o 1,5 stupně Celsia oproti éře před průmyslovou revolucí. Tedy tak alespoň hovoří současný vědecký konsensus.

Překročení hranice by podle vědců vedlo k nezvratným dopadům na klima.

Pražanům to budou od zítřka připomínat digitální ciferníky umístěné vedle letenského kyvadla v Praze. Levý bude ukazovat zbývající roky a dny, pravý pak bude odečítat zbývající hodiny, minuty a vteřiny.

„Za podobou pražských klimatických hodin stojí studio Multiverse. To dokázalo vytvořit vizuálně silnou instalaci i za cenu co nejnižší ekologické zátěže. Klimatické hodiny na Letné tak mají obdobnou spotřebu elektrické energie, jako jeden domácí sporák,“ říká za organizátory mluvčí Festivalu svobody Marek Cieslar.

Ciferníky budou na Letné k vidění do 12. prosince.

„Z naší strany chceme hlavně vyjádřit podporu. Organizátory znám z akcí Mladí ladí jazz nebo Praha žije hudbou a vím, že jsou to šikovní lidé a věřím jejich projektům. Zároveň věřím, že je to důležitý projekt, který upozorňuje na problém, o kterém by se mělo pořád mluvit. Přes všechny další krize, je tohle problém, který se ještě nevyřešil,“ sdělila radní Třeštíková pro Seznam Zprávy.