Do letadla nepatří ani e-cigarety, říkají experti k Bendově kouření za letu

Poslanec se za porušení pravidel neomluvil. „No comment,“ byla jeho jediná reakce, kterou ve středu ve Sněmovně na dotaz redakce sdělil. I Deníku N řekl, že nemá „vůbec žádný zájem to komentovat“.

Pilot podle deníku Bendovi řekl, že pokud nepřestane kouřit, bude muset nouzově přistát v Kambodži. Na palubě se totiž nachází různé senzory, které by kouř mohly zachytit.

„Kouř na palubě signalizuje požár, takže tam budou senzory, kterým to bude vadit. Je to provozní nařízení, které se musí dodržovat,“ uvedl pro Seznam Zprávy Jaroslav Juračka, ředitel Leteckého ústavu Vysokého učení technického v Brně.

K závažnému bezpečnostnímu ohrožení by ale podle něj dojít nemělo. „Letadlo by kvůli tomu nespadlo, ale je to provozní nařízení, které se musí dodržovat,“ dodal.