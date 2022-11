Druhé Milostivé léto dnes končí. „Jedinečná šance,“ říká bývalý dlužník

„Pomohli jsme tisícům zájemců o oddlužení. Jedná se o mnoho konkrétních příběhů lidí, kteří se dostali do dluhové pasti často v útlém věku, mnohdy nikoli vlastním přičiněním. Nyní měli šanci navrátit se do normálního života,“ uvedl Marek Výborný z KDU-ČSL, který je jedním z iniciátorů Milostivého léta.

„Bylo by to šílené, do konce života bych to nezaplatil a moje děti by po mně zdědily dluh v řádu milionů,“ řekl. Zároveň ho překvapilo, že Milostivého léta nevyužilo víc lidí. „Je to jedinečná šance,“ podotýkal.