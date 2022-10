Velký průzkum Milostivého léta: Vyplatilo se dlužníky obeslat

Z odpovědí měst a obcí je zřejmé, že 18 procent z nich nebylo schopno říci, kolik dlužníků vlastně mají a kolik peněz by se jim do rozpočtu mohlo díky Milostivému létu vrátit.

Například v Havířově je podle Mapy exekucí k roku 2021 exekucemi zasaženo téměř 14 procent osob (téměř 8 tisíc ze 60 tisíc obyvatel nad 15 let). Čtvrtina z nich pak má 10 a více exekucí. Kolik z nich je veřejnoprávních a kolik by se na jistině vrátilo samotnému městu, ale bohužel zatím není možné zjistit.

„Na základě výše uvedeného závěru jsme proto přistoupili k vyhledávání požadovaných informací manuálně, nahlédnutím do jednotlivých spisů vedených pohledávek, přičemž toto vyhledávání spadá do mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací pro celkový objem prohledávaného obsahu.“

Na úrovni obcí bylo Milostivé léto celkově využito pouze z jednoho procenta, zapojilo se do něj 2500 lidí a obcím se do rozpočtů vrátilo celkem 30 milionů korun.

Nejúspěšnější byly městské části a obvody velkých měst: do akce se zapojila 4 procenta dlužníků, Milostivé léto využilo 350 osob a městské části či obvody získaly zpátky do rozpočtu 17 milionů korun.

Do veřejných rozpočtů se zároveň dostalo přes 500 milionů korun. Tyhle peníze by se do rozpočtů vracely velmi těžko, pokud vůbec. „Zejména věřitelé si to velmi pochvalují,“ říká Radek Hábl s tím, že je rád, že se akce opakuje. I když si myslí, že dopad druhého kola bude o něco menší.