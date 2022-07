Za dluhy jsou odpovědní i věřitelé, míní většina Čechů

Nejzajímavější zjištění přišlo hned v úvodu: dvě třetiny všech respondentů (bez ohledu na to, zda mají, nebo nemají zkušenost s exekucí) se domnívají, že hlavní příčinou exekucí jsou nesplacené půjčky na zbytné věci, jako je dovolená, televize či jiná elektronika. Ti, kteří exekucím čelí nebo čelili, ji ale uvádějí jen z necelé čtvrtiny.

Povědomí respondentů tvoří z velké části fámy o lidech, kteří se zadlužili kvůli dovolené nebo dárkům na Vánoce. Data to však v tomto rozsahu rozhodně nepotvrzují. Nejen v tomto, ale i v předchozích průzkumech (například Median 2018 nebo NMS Market Research 2019) se ukazovalo, že lidé většinou nekončili v exekucích kvůli spotřebitelským úvěrům nebo jiným půjčkám na zbytné věci.

Ostatně podle dat ČNB bylo už od doby celosvětové ekonomické recese vidět, že lidé se většinově chovají racionálně a více než na okamžitou spotřebu myslí na budoucnost. Dokládala to data o klesajících spotřebitelských půjčkách a rostoucích hypotékách.

Současný systém exekucí přisuzuje výrazně větší odpovědnost za vznik dluhu dlužníkovi (povinnému), zatímco věřitel (oprávněný) prakticky žádnou odpovědnost za vznik dluhu nenese. Respondenti to ale vidí jinak.

Průzkum rovněž ukázal, že více než čtvrtina lidí nemá úspory na období delší než tři měsíce. Polovina z nich se pak obává, že by mohla spadnout do exekucí v dnešní době nebo v budoucnu.

Graf níže ukazuje, že dvě třetiny respondentů – bez ohledu na to, zda mají přímou zkušenost s exekucí – jsou přesvědčeny, že dluhy nemají exekučně vymáhat soukromé subjekty. Exekuce by svěřili státní instituci. Každý desátý si pak myslí, že by žádná vymahatelská instituce neměla existovat vůbec.