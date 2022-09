Jsme čistí, bez dluhů. Využijte Milostivé léto, radí bývalí dlužníci

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Důchodce Jaroslav z Královéhradeckého kraje měl exekuci na téměř dva miliony korun. „Splácel jsem z důchodu asi dva a půl tisíce korun. To bych nesplatil do konce svých roků, to je jasné,“ říká senior. Dnes už si může z důchodu i šetřit peníze bokem a rád by se z azylového domu vrátil do některého z obecních bytů.

Eva, která sama vychovává v Jablonci nad Nisou dvě děti, postupně dlužila přes sto tisíc korun. „Furt dluh narůstal. Po dvou třech letech na rodičovské jsem si našla zaměstnání, sráželi mi peníze z platu, ale nestačilo to a dluh pořád rostl,“ tvrdí žena. Milostivé léto jí převrátilo život. „Najednou mi chodí úplně celá výplata, bez srážek. S dětmi si můžeme dovolit spoustu věcí, byly jsme po letech na krátké čtyřdenní dovolené pod stanem. Jsem úplně nadšená,“ vypráví Eva.

A do třetice: Michal z Prahy. V minulosti udělal chybu, která se postupně proměnila v exekuci. I když sám mluví o tom, že finančně nepadl úplně na dno, překvapilo ho, že postupným splácením se dluh vůbec nezmenšoval. „Bylo by to šílené, do konce života bych to nezaplatil a moje děti by po mně zdědily dluh v řádu milionů,“ říká muž a překvapuje ho, že Milostivé léto nevyužilo víc lidí. „Je to jedinečná šance,“ podotýká.

Dnes už jsou tito tři lidé, jak sami říkají, „čistí“ (podrobněji o nich dále v textu). A příležitost i pro jiné „očistit se“ se opakuje.

Od září do listopadu se opět otvírá lidem šance splatit původně dlužnou částku plus poplatek exekutorovi ve výši 1 815 korun. Prominuto bude dlužníkům příslušenství: tedy různé úroky, penále a poplatky, jež se na původní dluh nabalily.

Milostivé léto mohou využít lidé v exekucích, které vedou soudní exekutoři a původní dluh vznikl u veřejnoprávního subjektu – typicky jde o dluhy za bydlení v obecních či městských bytech nebo dluh na zdravotním pojištění.

Kdo má šanci využít Milostivé léto Základní podmínky možnosti se oddlužit: Jde o fyzickou osobu (oddlužení se tak netýká právnických osob).

Dlužník není v insolvenci.

Exekuce je vedena soudním exekutorem.

Exekuce byla zahájena před 28. říjnem 2021.

Věřitel je veřejnoprávní subjekt. Zde ale platí, že řada dalších věřitelů se přidává k akci dobrovolně – například Česká spořitelna. Jde například o dluhy na nájemném v obecních bytech, na poplatcích obci za svoz odpadků, na poplatcích za energie u státních subjektů jako ČEZ. Dále jde o dluh na zdravotním pojištění u některých pojišťoven, pokuty v MHD nebo neuhrazené poplatky za prodloužené studium veřejné vysoké školy. Akce probíhá od 1. září do 30. listopadu. Nutné je zaplatit původní dluh a poplatek exekutorovi 1 815 korun.

Jak ale ukazuje příběh matky dvou dětí z Jablonce, dobrovolně se k akci přidávají i další věřitelé – například banky. Konkrétně Evě vznikl dluh u České spořitelny, která se připojila jak k minulému, tak i současnému Milostivému létu.

„Já jsem dlužila bance, tak jsem si říkala, že to pro mě není,“ vzpomíná na prvotní zklamání Eva. Následně ale přece jen zkusila oslovit známou pracovnici z Člověka v tísni.

Exekuce v Česku Původní Milostivé léto ve výsledku pomohlo jen omezenému počtu dlužníků. I proto se zákonodárci rozhodli pro další možnost a další období, během kterého se mohou lidé oddlužit: Exekuce v datech: Milostivé léto podle odhadů pomůže jen zlomku dlužníků

„Napsala jsem, jestli se to nevztahuje i na banku. Nejdřív mi odepsala, že ne… a pak se mi o týden později ozvala, že se moje banka přidala k Milostivému létu,“ vypraví žena.

Nakonec se podařilo Evu oddlužit a napravit chybu, kterou v minulosti udělala, když věřila svému tehdejšímu příteli. Ten přišel s prosbou, jestli by si na ni nemohl půjčit peníze, když už u banky měla jeden úvěr sjednaný.

„Máte růžové brýle, člověk je zamilovaný. Nechala jsem si navýšit úvěr,“ líčí začátek téměř neřešitelných problémů.

Díky finanční pomoci dárců zprostředkované Člověkem v tísni splatila Eva jistinu 20 tisíc korun a bylo jí odpouštěno příslušenství dluhu přes 91 tisíc korun.

Odpouštěno 1,8 milionu

Sérii chyb udělal, jak sám přiznává, i důchodce Jaroslav. Skončil s exekucí na téměř dva miliony korun – z toho byl zhruba 155 tisíc dluh na nájmu a energiích a přes 1,8 milionu korun bylo na dluh nabalené příslušenství.

Původně v obecním bytě bydlel s rodiči, po jejich smrti se ho dál snažil držet. „Udělal jsem si to sám, nabízeli mi výměnu za menší byt, ale já to nereflektoval,“ říká senior.

Problém nastal poté, co se – jak sám říká – nepohodl v práci a přišel o zaměstnání. „Pak jsem dělal načerno, to se přiznám, abych se vůbec uživil. Bohužel jsem neměl už tolik peněz, abych zvládl splácet byt,“ líčí Jaroslav.

Z bytu se musel následně vystěhovat a skončil v azylovém domě, kde žije posledních deset let. Na Milostivé léto ho upozornila sestra. Dokázal sám splatit 15 tisíc korun na jistinu, zbylou část pomohla zprostředkovat nezisková organizace.

Podobný dluh z jiných důvodů vznikl i Michalovi z Prahy. Dlužil na nájmu zhruba 118 tisíc, nabalené příslušenství představovalo milion korun. I on připouští, že udělal chybu, dluh podcenil a nebyl důsledný.

Pomoc? Známé organizace i věřitelé Pomoc s využitím Milostivého léta nabízí většina českých organizací a dluhových poraden, které pomáhají lidem ve finanční tísni. Zkusit můžete například: Člověka v tísni a stránky milostiveleto.cz Charitu ČR a stránky charita.cz/milostive-leto-ii Nedlužím státu a stránky nedluzimstatu.cz/milostive-leto/ Vlastní stránky má i většina věřitelů: VZP, Česká spořitelna, pražský dopravní podnik

„Patnáct let jsem pracoval tak, že jsem jezdil do zahraničí. Třeba na tři týdny, pak jsem byl víkend doma a pak třeba zase na týden v cizině. Jak jsem byl v zahraničí, tak jsem někdy zaplatil nájem a někdy nezaplatil. Za rok se mi takto nashromáždily třeba dva nájmy, které jsem nezaplatil,“ vysvětluje Michal, jak se dostal do problémů.

Exekutor mu srážel peníze přímo ze mzdy a Michal měl pocit, že takto se dluh postupně umoří. „To jsem netušil, že tam jsou tak šílené penále. Platil jsem takto pět nebo šest let. Splatil jsem přes dvě stě tisíc a od exekutora mi přišlo, že z jistiny nemám zaplacenou ani korunu,“ popisuje.

Během loňského roku chtěl proto využít možnost oddlužit se, narazil ale na problém: jak během krátkého období získat peníze na jistinu? „Obvolal jsem všechny známé, u kterých jsem věděl, že by mi teoreticky mohli pomoct, ale všichni na tom byli kvůli covidu špatně,“ říká muž z Prahy. I jemu se tak nakonec podařilo dluhu zbavit s pomocí Člověka v tísni.

Dnes se podle svých slov snaží přesvědčit i sestru, která má dluh u dopravního podniku, aby využila Milostivé léto.

Možnost pro stovky tisíc dlužníků

Podle odborníka na dluhovou problematiku Daniela Hůleho, jenž pracuje pro Člověka v tísni, představuje letošní Milostivé léto šanci pro desítky i nižší stovky tisíc dlužníků.

„První Milostivé léto využilo řádově třeba 30 až 35 tisíc lidí, často šlo ale o malé dluhy. Podle mě, když letošní Milostivé léto využije dvacet tisíc lidí, tak to bude úspěch, když to využijí kvůli stávající energetické krizi jen tisíce lidí, tak to bude smutné a promarněný potenciál,“ říká Daniel Hůle, podle kterého má oddlužovací akce potenciál pomoci i stovkám tisíc lidí.

Například jen největší česká zdravotní pojišťovna VZP registruje zhruba 190 tisíc dlužníků, kteří by Milostivé léto mohli využít. Těm by se tak celkově mohla odpustit penále ve výši 14 miliard korun.

„VZP stojí za tímto projektem a snaží se, aby klienti měli možnost se oddlužit,“ uvedl tento týden Tom Philipp, předseda správní rady pojišťovny a lidovecký poslanec.

Daniel Hůle také zdůrazňuje, že podobně jako u první oddlužovací akce se dobrovolně přidávají i soukromí věřitelé, třeba jako už zmíněná Česká spořitelna.