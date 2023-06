Elitní potápěč: Když žralok tygří napadne člověka, nejde téměř nic dělat

„Ruský občan zemřel v důsledku útoku žraloka,“ oznámil ve čtvrtek ruský generální konzul v Hurghadě Viktor Voropajev. Záznam incidentu koluje na sociálních sítích.

Místní úřady kvůli útoku žraloka tygřího uzavřely 74 kilometrů dlouhý úsek pobřeží, který bude nedostupný až do neděle.

Loni došlo v populární turistické destinaci na pobřeží Rudého moře během několika dní ke dvěma smrtelným útokům, při nichž přišly o život turistky z Rakouska a Rumunska. Před pěti lety se stal obětí žraloka v egyptském letovisku Marsá Alam český turista.

„Pokud byl tento žralok tygří rozhodnutý k akci, tak v případě plavce je to opravdu problematické a je to tragická záležitost,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy elitní potápěč Tomáš Kotouč. Odpovídá i na otázku, jak se lze bránit.

Viděl jste video z útoku žraloka v Egyptě? Dalo se nějak bránit?

Viděl. Je to samozřejmě smutné video (záběry jsou drastické, pozn. red.). Je to teda docela z dálky, ale je tam vidět člověk, který je evidentně ve stresu a kolem nějž se napřed šíří vlny. Něco se tam evidentně děje. Myslím, že volá o pomoc.

Za chvíli vidíme i žraloka, vidíme ocasní i hřbetní ploutev. Tuším, že v jednu chvíli se tam objeví hlava, už v tu chvíli je celkem jasné, že to je žralok tygří. Nicméně pak jsem se dočetl, že místní nelenili a hned ho zabili a byl to opravdu žralok tygří. Je to smutná záležitost.

Je v Egyptě běžné, že se žralok objeví takto u pobřeží? Je nutné s tím počítat?

Běžné to určitě není, ale žije tam. Žralok tygří je naprosto vrcholový predátor, a když se podíváme jinde do přírody a vidíme vrcholové predátory, jako jsou medvěd či orel, jde vždy o zvíře, kterých není moc. Potřebuje veliký prostor, spotřebuje hodně jídla. Vrcholoví predátoři se většinou mezi sebou nemají rádi.

Určitě to není tak, že by se tam proháněla hejna žraloků tygřích. Je to pravděpodobně jeden jedinec, takže když ho teď zabili, je to těžké odhadovat. Tipnul bych si, že v relativně dalekém okolí žádný jiný žralok tygří není. Je to žralok, který se nebojí pobřeží, je to oportunista, hledá potravu všude.

Jak se zachovat, když už člověk má tu smůlu a na dovolené narazí na žraloka?

Obecné rady jsou stále stejné. Žraloci většinou loví v noci. Pokud víme, že v místě jsou, tak se nekoupat ráno, nekoupat se večer. Koupat se v pravé poledne. To neznamená, že se tam žraloci neobjevují, ale jsou v takovém relaxačním módu. Loví v noci, protože to mají s rybami snazší.

Dalším aspektem je čistota vody. Pokud je po dešti, někde blízko ústí řeka a je velice špatná viditelnost, tak to také zvyšuje nebezpečí. V tu chvíli se žralok nemůže řídit zrakem a řídí se jenom jinými smysly. Pokud by ho něco zaujalo a byla čistá voda, tak z dálky 30 metrů vidí člověka a pravděpodobně usoudí, že to není to, co hledá. Pokud je ale viditelnost metr, máme zelenohnědou vodu, může žralok připlout až k člověku, eventuálně si ho osahat tlamou, co to je vlastně zač. Tyto dva aspekty jsou jasné.

Pokud by mi někdo předem řekl, že zrovna v tu chvíli se v oblasti vyskytují buď žraloci bělaví, nebo žraloci tygří, i já osobně bych se tam nešel koupat ani v pravé poledne a ani v průzračné vodě, protože tyto dva druhy jsou opravdu nebezpečné.

Foto: Tomáš Kotouč, Tehtys Žralok tygří.

Nezmiňuji žraloka bílého, protože ten má rád studenou vodu a obvykle se nevyskytuje tam, kde jsou tradiční turistické destinace. Zmínil jsem žraloka bělavého a tady bych chtěl potenciální návštěvníky Egypta uklidnit, že zatím nebyl nikdy v Rudém moři pozorován.

Z těch nebezpečných se v Egyptě vyskytují žralok tygří a žralok dlouhoploutvý. To je ale žralok volného moře a jeho výskyt blízko pobřeží je málo pravděpodobný.

Je tedy v Egyptě důvod k obavám?

Podívejme se na matematiku. Představme si, kolik lidí se každý den koupe v Egyptě – pravděpodobně jich jsou statisíce, možná miliony.

Máme, dejme tomu, v průměru jedno napadení za dva roky. Z toho mi vychází, že jakákoliv jiná aktivita – jízda na kole, jízda autem po D1 či procházka po louce, kde je klíště a včela – je více nebezpečná.

Žralok je magické zvíře a budí hrůzu. Na rozdíl od louky a jízdního kola. Samozřejmě obrovskou roli hraje psychika, ale vykoupat se v Rudém moři je rozhodně méně nebezpečné než se projet na kole.

Je dobré se během útoku fyzicky bránit, nebo to nemá cenu?

Obrana je naprosto skvělá věc a se žralokem funguje. Když se potápíme třeba se žraloky tygřími na Bahamách, kde je krmíme, abychom je měli blízko, skutečně dochází k fyzickým kontaktům. Není to tak, že by na nás žralok útočil, ale občas si nás tou tlamou chce ochutnat. A když vidí, že se člověk nebojí, odstrkuje ho a neplave pryč, je to pro něj jednoznačný signál, že si věříme, že jsme rovnocenným partnerem.

U potápěčů je to jednodušší. Problém je u plavce, který pravděpodobně nemá ani plavecké brýle na očích a vůbec neví, co se děje, a jeho první kontakt se žralokem je ve chvíli, kdy ho drží za nohu.

Obrana funguje vždycky, s menším žralokem do metru a půl určitě – i když vás v danou chvíli kousne, pokud do něj kopnete, odplave pryč.

Pokud byl tento žralok tygří rozhodnutý k akci, tak v případě plavce je to opravdu problematické a je to tragická záležitost.

Jak byste popsal žraloka tygřího?

Nejdelší ulovený žralok tygří je zatím o něco delší než nejdelší ulovený žralok bílý. To možná mnoho lidí překvapí. Myslím si, že největší kdy ulovená samice žraloka tygřího měřila přes sedm metrů.

Je to obrovské zvíře, nicméně už pětimetrový žralok tygří je velice vzácný a já jsem pětimetrového nikdy neviděl. Viděl jsem maximálně žraloka tygřího, který měl třeba 4,5 metru, ale to už je plně vyspělý žralok s masivním tělem a je to monstrum, má obrovskou širokou hlavu.