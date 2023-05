Glosa: Vítání důchodců se hrubě nepovedlo

Zkusme si představit, že by historicky rozporuplný ceremoniál vítání občánků měl i nějakou svou obdobu určenou starším občanům.

Že by se, až dosáhnou patřičného věku, odehrávalo něco jako vítání důchodců: akt, při kterém by veřejní činitelé přítomným děkovali za celoživotní poctivou práci a na prahu zaslouženého odpočinku jim předávali důchodové výměry na křídovém papíře.

To je samo o sobě skandální. A vysvětlení, že úřad je přetížený, se dá akceptovat tak jedno odpoledne. Ne týdny a měsíce. Fráze „poctivá práce – zasloužený důchod“, které mívají politici plná ústa, je zesměšněna v přímém přenosu. Každý, natož ten, kdo „celý život“ a „poctivě“ odváděl sociální pojištění, má právo na lepší zacházení.

Ale tím to celé nekončí. Senioři, kteří uvízli v terminálu mezi „odbavením“ a „odletem“ do penze, dostávají od zdravotních pojišťoven přípis, že jim dluží. Formálně totiž zatím nejsou důchodci, ale jen žadateli o důchod. Jak vysvětluje mluvčí jedné z pojišťoven: „Nejsou pro účely evidence u zdravotní pojišťovny evidováni v žádné z kategorií, za kterou by hradil pojistné stát. Jsou vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů s povinností hradit minimální pojistné.“