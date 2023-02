Příčinu jsem neřešila, vypověděla inspektorka o zásahu u otrávené Bečvy

Po úvodní fázi se inspektoři přesunuli do obce Ústí, kde měli hasiči velicí štáb. „Velitel hasičů se na úvod zeptal, kdo řídí tu havárii. Odkázala jsem se na zákon, podle nějž to provádí příslušný vodoprávní úřad. Já tam byla k provádění doplňujících šetření,“ vylíčila svou roli. Ověřila si, že hasiči odebrali asi sedm, osm vzorků v okolí Ústí.

Inspektorka doplnila, že neměla za úkol hledat zdroj znečištění. „Mým úkolem bylo monitorovat stav ve směru toku a pokusit se zjistit, co za látku je ve vodě. Co se týká zdroje a příčiny, bylo jasně řečeno, že je to mimo náš kraj. To bylo úkolem jiného vodoprávního úřadu,“ popsala.