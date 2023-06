„Bez potvrzení mě nevezmou.“ Další zranitelná skupina doplácí na pomalý stát

„Je to celé zamotané, šéf dílny by mě hrozně rád vzal, chápe, že potřebuji pomoc, ale bohužel nemůže,“ dodává Nikola. Chráněné dílny dostávají od státu příspěvek za to, že zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, ale potřebují k tomu potvrzení.

Nikola popisuje, že neví, co by se stalo, kdyby se jim rozbila pračka nebo auto. Úspory rodině podle jejích propočtů vystačí do konce léta, co bude pak, netuší.