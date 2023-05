„Není to v pořádku.“ Fiala se omluvil za dlouhé čekání na vyměření důchodu

Premiér Petr Fiala (ODS) se omluvil lidem, kteří čekají na vyměření důchodů déle, než stanovuje zákon.

Na rozhodnutí má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) tři měsíce. Víc než 90 dnů nyní čeká na rozhodnutí 18 000 žádostí. Šéf ČSSZ František Boháček uvedl, že by se měl úřad do konce června dostat do zákonných lhůt.

„Omlouvám se všem klientům, kteří si žádají o důchod. Víme, že čekají dlouho a je to neúměrné nebo není to v pořádku,“ řekl Fiala v rozhovoru pro ČTK. Vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se podle něj problémem zabývají.

Krátkodobým opatřením je, aby se dostali dopředu ti, u nichž by mohlo dojít k sociálně-právnímu ohrožení.

Situaci podle Fialy zavinily neočekávaný zájem o předčasné důchody, výplaty výchovného, ale i dědictví v podobě nízké digitalizace resortu.

„Proběhla personální opatření, posilují se pracovníci, kteří jsou zaškoleni na to, aby to mohli vyřizovat, takže nějaký pozitivní dopad už tam je. Jedná se se zdravotními pojišťovnami, aby se zjednodušily některé procesy, takže některé kroky se dělají,“ konstatoval premiér. V dalších agendách ČSSZ problém není, hájil úřad.

Řada věcí fungovala rutinně

Mezi důvody průtahů ve vyměřování penzí vyjmenoval Fiala extrémně vysoký počet podaných žádostí o předčasný důchod v závěru roku, žádosti o výchovné, komplikovanou situaci v personální oblasti, ale i rutinní chod v resortu práce a sociálních věcí před nástupem současné vlády.

„Řada věcí fungovala rutinně, ale nedocházelo k té tolik potřebné digitalizaci, která by tohle všechno zvládla. Nefungovalo dobře vedení úřadu práce, tam došlo k výměně. A do toho ještě přišly některé věci, které se třeba úplně nedaly předvídat, a to je v důsledku inflace například výhodnost předčasných důchodů, což způsobilo nápor na ten systém. Nárůst žádostí byl asi o 80 000 osob, ale vzrostla i agenda s dalšími žádostmi,“ řekl.

V případě opatření, která zaváděla koaliční vláda, podle premiéra platí, že byla zaváděna v podstatě v plně digitalizované formě, jednalo se například o jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 korun.

„Problémy jsou s klasickými agendami – pokud jsou přetíženy, tak v této podobě systém nefunguje. U úřadů práce už ke změně došlo. A tam se ta situace významně zlepšila. Když si vezmeme jenom třeba tady Prahu, v některých částech Prahy se třeba žádost u příspěvku na bydlení vyřizovala 120 dní, a dnes se vyřizuje 30 dní. Čili tam došlo k výraznému zlepšení,“ uvedl.

120 tisíc žádostí

Boháček poslancům sněmovního sociálního výboru řekl, že ČSSZ chystá výměnu svého systému pro vyřizování důchodů, ten současný je starý 40 let a umí ho obsluhovat velmi malá skupina zaměstnanců. Na nový systém chce získat peníze z Národního plánu obnovy. Celý projekt by měl trvat deset let a měl by být rozdělen do postupných kroků.

Celkem dostala ČSSZ podle Boháčka loni za poslední čtvrtletí téměř 120 000 žádostí o předčasný důchod. Část lidí si tehdy výplatu odložila a nyní žádá ještě o přepočítání částky. Od ledna se vyplácí také výchovné. O něj požádalo dosud 51 000 mužů a nově teď také žen, které se chystají do důchodu. Loni pracovníci řešili i dvě mimořádné valorizace kvůli inflaci.