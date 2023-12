Krok za krokem: Jak si nově zažádat o důchod na internetu

„Pokud jde o případ, který není komplikovaný, je to člověk schopný zvládnout do řekněme pěti, osmi až deseti minut,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Online žádost je podle něj dostupná 24 hodin a sedm dní v týdnu a lze ji vyplnit jak z pohodlí domova, tak ale třeba i z dovolené v zahraničí.

František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení, podotkl, že by osobně považoval za úspěch, kdyby v průběhu příštího roku 10 procent žádostí dorazilo právě přes internet. A předpokládá, že podíl online žádostí postupně poroste ideálně až k 50 procentům.

„Jestli se to podaří, to bude záležet i na tom, jakou nám budou klienti dávat zpětnou vazbu, jak se nám podaří reagovat a systém žádostí ještě vylepšit,“ upozornil Boháček.

Seznam Zprávy nyní přináší základní návod, jak žádost spustit, a to s komentářem ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení:

K žádosti se musíte proklikat: V horní liště najděte záložku Online služby. Následně zvolte sekci Pro pojištěnce. Poté si buď vyfiltrujte v levé části Důchodové pojištění, nebo v nabízených službách sjeďte až do spodní části, kde najdete Žádost o důchod online. Zde klikněte na tlačítko spustit.

Pro urychlení lze kliknout i na tento odkaz , který by měl uživatele rovnou přenést na stránky, jako kdyby si žádost vyhledali a klikli na tlačítko spustit.

„Je to naprosto zásadní, abychom byli schopni klienta bezpečně identifikovat a také předvyplnit jeho údaje. Poté se spustí žádost o důchod,“ shrnuje šéf ČSSZ František Boháček.

Vybírat lze hned z několika možností elektronické identity. Asi nejčastěji využíváná a nejdostupnější je takzvaná Bankovní identita. Zjednodušeně se do služby přihlásíte stejně jako do své banky.

Pomocí bankovní identity se lidé v rámci komunikace se státní správou mohou přihlašovat například do Portálu občana, portálu Moje daně, datové schránky nebo k ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Online tak vyřídí třeba žádosti o vybrané sociální dávky, podají daňové přiznání nebo si stáhnou výpis rejstříku trestů a bodové konto řidičů.

Následně se uživatelé propracují k samotné žádosti, která je rozdělena do tematických oddílů, mezi nimiž se lze volně přesouvat.

Dále zdůrazňuje, že žádost barevně odlišuje, co už je vyplněno a co je potřeba vyplnit. „Žlutě jsou označené věci, které by měly být vyplněné, a červeně části, které je potřeba opravit, nebo povinně vyplnit,“ vysvětluje Boháček.