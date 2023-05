„Nepřišlo nic.“ Desetitisíce lidí marně čekají na penzi

Situace na úřadu by se podle mluvčí měla stabilizovat do konce června, protože během května ještě budou úředníci pracovat na sepisování žádostí o předčasný důchod.

„Píšou nám, že jsme jejich poslední naděje, co si mají počít, že když se snaží dovolat na příslušnou správu sociálního zabezpečení, je to téměř nemožné. Že nemají ani informace, v jakém je to stadiu, v jakém časovém horizontu s tím mohou počítat. Jsou ve vakuu, nemají žádnou zpětnou vazbu a to je znervózňuje ještě víc než samotné čekání,“ popsala Desatová.