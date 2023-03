Kalkulačka odchodu do důchodu: Kdy vás čeká a jak si to spočítat

Aby českému občanovi vznikl nárok na starobní důchod, musí splnit dvě podmínky: První je dosažení důchodového věku, druhou získání potřebné doby pojištění. Obě podmínky jsou přitom provázané. Pravidla se liší podle pohlaví, data narození a u žen i počtu vychovaných dětí. Muži zatím odcházejí do důchodu později než většina žen.

Níže v článku najdete všechny důležité informace k výpočtu data odchodu do důchodu. Důchodový věk a požadovanou dobu pojištění si můžete snadno spočítat také v kalkulačce SZ Byznys.

Stačí si nastavit rok a měsíc narození, pohlaví a u žen také počet dětí. Kalkulačka spočítá důchodový věk, kdy vám nastane a kolik času zbývá. Kromě toho vypočte i potřebnou dobu pojištění. Graf orientačně barevně rozlišuje předproduktivní, produktivní a důchodový věk. Zadané údaje se nikde neukládají, slouží jen pro aktuální výpočet.

Nejvyšší věk, při němž může v roce 2023 vzniknout nárok na důchod, je 64 let, což platí pro muže a bezdětné ženy ročníku 1959. Nejvyšší potřebná doba pojištění činí 35 let. Podle již platných pravidel se v nejbližších letech posune nejvyšší hranice důchodového věku postupně až na 65 let. Pro muže a některé ženy začne být rozhodující počínaje ročníkem 1965.

Důchod se nepřiznává automaticky, každý o něj musí požádat na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště. Úřady mají na vyřízení žádosti 90 dnů. Na důchod vzniká právo, ale není povinnost do něj odejít.

Je možné pokračovat v zaměstnání nebo podnikání a tím si zajistit vyšší penzi do budoucna. Stát umožňuje také pobírat důchod a současně dál pracovat. „S výjimkou předčasného starobního důchodu lze požádat o přiznání důchodu až pět let nazpět,“ uvedla Jitka Drmolová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Důchodová reforma

Kvůli rostoucímu deficitu důchodového systému vláda připravuje reformu, která má pravidla pro odchod do důchodu změnit. O úpravách se ještě jedná, ve hře je i postupné zvýšení důchodového věku až na 68 let.

Podle pracovního dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí, který má SZ Byznys k dispozici, vládní koalice jedná naopak i o zkrácení nutné doby pojištění z 35 na 25 let. Dle ministerstva je tato doba v tuzemsku ve srovnání s jinými zeměmi velmi dlouhá, kvůli nesplnění této podmínky jen v roce 2021 správa sociálního zabezpečení odmítla asi sedm tisíc žádostí o důchod.

Do Česka přichází i řada lidí v produktivním věku ze zemí, s nimiž stát nemá smlouvu o sociálním zabezpečení, což se týká třeba Vietnamu. Změna by však znamenala zvýšení výdajů státu o 200 až 300 milionů korun ročně, proto je na stole i varianta zachování současného stavu či dokonce prodloužení na 40 let.

Jak si spočítat výši důchodu Z čeho se skládá starobní důchod, jak je to s výchovným a co znamená valorizace? Seznam Zprávy připravily přehledného průvodce pro orientaci ve výpočtech výše důchodů i všem, co je ovlivňuje. Přehledně: Jak vypočítat starobní důchod v roce 2023

Dosažení důchodového věku

Podmínky pro dosažení důchodového věku jsou rozdělené podle data narození do tří skupin.

První skupina, u níž je dnes už nový odchod do důchodu nepravděpodobný, se týká lidí narozených před rokem 1936. Muži těchto ročníků odcházeli do důchodu v 60 letech, ženy podle počtu dětí mezi 53. a 57. rokem věku.

Aktuální je druhá skupina, zahrnující lidi narozené v letech 1936–1971. Věk odchodu do důchodu se u ní podle data narození a u žen i počtu vychovaných dětí pohybuje od 57 do 65 let. Údaje upřesňuje tabulka, v níž pro zjednodušení uvádíme jen ročníky 1950 a mladší. U těch starších je už nový odchod do důchodu málo pravděpodobný.

Věk odchodu do důchodu Ročník Muži Ženy bez dětí Ženy 1 dítě Ženy 2 děti Ženy 3-4 děti Ženy 5 a více dětí 1950 62 let, 6 m. 61 let 59 let, 8 m. 58 let, 4 m. 57 let 55 let, 8 m. 1951 62 let, 8 m. 61 let, 4 m. 60 let 58 let, 8 m. 57 let, 4 m. 56 let 1952 62 let, 10 m. 61 let, 8 m. 60 let, 4 m. 59 let 57 let, 8 m. 56 let, 4 m. 1953 63 let 62 let 60 let, 8 m. 59 let, 4 m. 58 let 56 let, 8 m. 1954 63 let, 2 m. 62 let, 4 m. 61 let 59 let, 8 m. 58 let, 4 m. 57 let 1955 63 let, 4 m. 62 let, 8 m. 61 let, 4 m. 60 let 58 let, 8 m. 57 let, 4 m. 1956 63 let, 6 m. 63 let, 2 m. 61 let, 8 m. 60 let, 4 m. 59 let 57 let, 8 m. 1957 63 let, 8 m. 63 let, 8 m. 62 let, 2 m. 60 let, 8 m. 59 let, 4 m. 58 let 1958 63 let, 10 m. 63 let, 10 m. 62 let, 8 m. 61 let, 2 m. 59 let, 8 m. 58 let, 4 m. 1959 64 let 64 let 63 let, 2 m. 61 let, 8 m. 60 let, 2 m. 58 let, 8 m. 1960 64 let, 2 m. 64 let, 2 m. 63 let, 8 m. 62 let, 2 m. 60 let, 8 m. 59 let, 2 m. 1961 64 let, 4 m. 64 let, 4 m. 64 let, 2 m. 62 let, 8 m. 61 let, 2 m. 59 let, 8 m. 1962 64 let, 6 m. 64 let, 6 m. 64 let, 6 m. 63 let, 2 m. 61 let, 8 m. 60 let, 2 m. 1963 64 let, 8 m. 64 let, 8 m. 64 let, 8 m. 63 let, 8 m. 62 let, 2 m. 60 let, 8 m. 1964 64 let, 10 m. 64 let, 10 m. 64 let, 10 m. 64 let, 2 m. 62 let, 8 m. 61 let, 2 m. 1965 65 let 65 let 65 let 64 let, 8 m. 63 let, 2 m. 61 let, 8 m. 1966 65 let 65 let 65 let 65 let 63 let, 8 m. 62 let, 2 m. 1967 65 let 65 let 65 let 65 let 64 let, 2 m. 62 let, 8 m. 1968 65 let 65 let 65 let 65 let 64 let, 8 m. 63 let, 2 m. 1969 65 let 65 let 65 let 65 let 65 let 63 let, 8 m. 1970 65 let 65 let 65 let 65 let 65 let 64 let, 2 m. 1971 65 let 65 let 65 let 65 let 65 let 64 let, 8 m. Zdroj: ČSSZ, roky a měsíce

Třetí skupina zahrnuje lidi narozené po roce 1971. U ní je důchodový věk jednotně stanovený na 65 let pro všechny.

Potřebná doba pojištění

Od důchodového věku se odvíjí potřebná doba pojištění. Je to doba, po kterou dotyčný platil pojistné na sociální zabezpečení, případně ho za něj alespoň rok v kuse platil stát třeba v případě rodičovské dovolené či nezaměstnanosti – to je pak takzvaná náhradní doba pojištění.

Lidé, kteří čerstvě dosáhli důchodového věku a chtějí hned důchod získat, musejí mít evidovanou dobu pojištění alespoň 35 let. Kratší minimální doba pojištění se týká lidí, kteří už dosáhli důchodového věku dříve a několik let v práci přesluhují. Doba pojištění se průběžně eviduje v databázi České správy sociálního zabezpečení.

Potřebná doba důchodového pojištění Dosažení důchodového věku Potřebná doba pojištění před rokem 2010 25 let v roce 2010 26 let v roce 2011 27 let v roce 2012 28 let v roce 2013 29 let v roce 2014 30 let v roce 2015 31 let v roce 2016 32 let v roce 2017 33 let v roce 2018 34 let po roce 2018 35 let Zdroj: ČSSZ

Splněnou dobu pojištění hodně ovlivňuje, zda a nakolik se do ní započítá studium. Toto kritérium se liší podle let, ve kterých dotyčný školy absolvoval. Jak vysvětlila Jitka Drmolová z České správy sociálního zabezpečení, dřívější zákony uznávaly do doby pojištění studium stejně jako dobu zaměstnání. Současný zákon o důchodovém pojištění to respektuje pro období před 1. lednem 1996.

Lidem, kteří chodili do školy před 1. lednem 1996, se z této doby započítá naplno vše mezi koncem povinné školní docházky a 18. rokem věku, tedy obvykle střední škola. Po 18.roku věku se pak uznává šest let studia a pouze z 80 procent.

Mezi 1. lednem 1996 a 31. prosincem 2009 se započítává jen studium po dosažení 18 let věku, a to pouze šest let a z 80 procent.

Studium absolvované od ledna 2010 se neuznává vůbec.

Předčasný důchod a další výjimky

V některých případech není nutné splnit obě podmínky.

Do předčasného důchodu, který však za standardních okolností znamená nižší penzi, mohou odejít ti, kteří mají splněnou potřebnou dobu pojištění a do důchodového věku jim zbývá méně než tři roky. Výjimkou jsou lidé starší 60 let, kteří by měli nárok na důchod až ve věku vyšším než 63 let – ti mohou odejít do předčasného důchodu až pět let před dosažením stanoveného důchodového věku.

Paradox předčasných důchodů Inflace se utrhla ze řetězu, a kvůli tomu v roce 2022 došlo k neobvyklé situaci – bylo výhodnější odejít do předčasného důchodu než do řádného. Využily to desítky tisíc lidí. Ministr Jurečka už proto připravuje změnu pravidel. Kouzlo předčasné penze. Rozdíl pár dnů a důchod se liší až o pět tisíc

Na řádný důchod mohou získat nárok také někteří lidé, kteří naopak nesplnili potřebnou dobu pojištění. Podmínkou je:

minimálně 20 let důchodového pojištění – lze odejít do důchodu pět let po dosažení důchodového věku muže stejného data narození,

minimálně 30 let důchodového pojištění, v nichž není započítána náhradní doba důchodového pojištění (například za nezaměstnanost, rodičovskou dovolenou) – lze odejít do důchodu při dosažení důchodového věku,

minimálně 15 let důchodového pojištění, v nichž není započítána náhradní doba důchodového pojištění - lze odejít do důchodu pět let po dosažení důchodového věku muže stejného data narození,

věk 65 let, uznaná invalidita a získaná potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod,

věk 65 let a uznaná invalidita následkem pracovního úrazu.

Jak zjistit informace o důchodu

Údaje o započítané době pojištění i další důležitá data k důchodům si může každý na míru zjistit z Informativního osobního listu důchodového pojištění. O jeho vydání si lze zažádat jednou ročně u České správy sociálního zabezpečení.

Ještě rychlejší cesta je on-line přes Informativní důchodovou aplikaci České správy sociálního zabezpečení. Zobrazuje aktuální data o předpokládané výši důchodu i o datu, odkdy na něj máte nárok.

Návod na použití důchodové aplikace Kde se přihlásit do Informativní důchodové aplikace České správy sociálního zabezpečení, jak se v ní vyznat a jak z ní získat co nejpřesnější údaje, najdete v přehledném návodu Seznam Zpráv. Důchod na pár kliknutí. Aplikace ukáže, kdy do penze a kolik budete brát

Když někdo z informativního listu nebo aplikace zjistí, že má v evidenci doby pojištění nesrovnalosti, je dobré kontaktovat příslušnou pobočku správy sociálního zabezpečení a domluvit se, jak údaje upřesnit a doplnit.

Všechny předběžné propočty je nutné brát jako orientační. Přesný výpočet dělá Česká správa sociálního zabezpečení až na základě řádně podané žádosti. Jestliže se nějaké chyby odhalí až ve vydaném rozhodnutí o přiznání důchodu nebo při zamítnutí žádosti, je možné se písemně odvolat.