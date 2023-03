Krok za krokem: Praktický návod a tipy pro použití datové schránky

Nemáte-li možnost si přijatou přílohu nebo celou zprávu uložit či vytisknout, je tu ještě varianta Zkonvertovat. Soubor se tím odešle do úložiště CzechPointu. Dostanete k němu přístupové údaje a po návštěvě CzechPointu do 30 dní si zde můžete soubor nechat vytisknout. Cena je 30 korun za stránku.

Třetí možnost, co se souborem dělat, je Uložit do úložiště. Kromě zprávy pak bude soubor viditelný i v Úložišti souborů. Má smysl to dělat, třeba když chcete soubor někam přeposlat. V úložišti totiž zůstane jen 15 dní a pak se smaže. Do úložiště si můžete také z počítače nahrávat soubory, které se chystáte někam odeslat – k odesílané zprávě je pak jednoduše připnete.