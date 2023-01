Pravidla: co si smí a nesmí dovolit dodavatel elektřiny a plynu

Odpojení nemůže nastat okamžitě, před tím má dodavatel povinnost odběratele na každé zpoždění plateb upozornit, a to nejméně dvakrát. Při každém upozornění musí navíc stanovit přiměřenou lhůtu, do kdy je potřeba dluh vyrovnat.

V posledních měsících přibylo případů, kdy se dodavatelé snažili zákazníky přimět, aby přešli z běžných ceníkových nebo fixovaných produktů na takzvané spotové ceny, tedy ty určované podle aktuálního stavu na burze. Podle zkušeností Energetického regulačního úřadu to někdy dělají i skrytě, jako by šlo o drobnou změnu podmínek.

Úřad však před tím důrazně varuje, protože tím dodavatel přenese riziko změny cen na zákazníka a může to znamenat velmi citelné zdražení. V tomto případě stačí důsledně číst, co firma odběrateli nabízí, a nepodepisovat novou smlouvu. Jestliže to firma jednostranně oznámí jako hotovou změnu, většinou je na místě ji odmítnout jako neplatnou. Výjimkou by mohlo být ujednání ve smlouvě, které takový postup dodavateli umožňuje.