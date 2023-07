Přehledně: Jak na dotace v programu Oprav dům po babičce

Dotaci lze ovšem získat i na nový dům, postavený na místě staršího, zbouraného domu či chaty. Může to však být jen dům, jehož stavbu bezprostředně umožnilo zbourání zmiňované starší budovy a který má půdorys vytápěných či chlazených prostor do 350 metrů čtverečních. „I toto program umožňuje v případě, že se dům zbourá, protože kvůli jeho stavu je ekonomicky nesmysl ho opravovat. Nový dům ale musí dosáhnout požadovaných energetických parametrů,“ upřesňuje Lucie Früblingová.

Dotace se pak čerpá třeba na stavbu obvodových zdí či střechy. Tato možnost cílí na využití pozemků ve starší zástavbě, aby se obce méně rozšiřovaly do krajiny a nové domy zabíraly méně zemědělské půdy.

Na nový kotel či kamna na biomasu je možné čerpat příspěvek jen v případě výměny za starý neekologický kotel nebo kamna v jednotlivých místnostech. V případě tepelných čerpadel se to týká výměny za elektrické vytápění nebo za kotel na plyn starý nejméně 20 let.

Program cílí hlavně na mladé rodiny, proto obsahuje i bonus za každé dítě. Celkem 50 tisíc korun je to u dětí v plné výchově, polovina v případě střídavé nebo společné péče. Rodiny, jež získají dotaci a zároveň využijí zvýhodněný úvěr, budou moci žádat i dodatečně o bonus za další narozené dítě, a to až do roku 2030.