I dotace mají prázdniny. Od září se ale rozrostou o výměnu kotlů

Přestože ceny energií jdou oproti loňským maximům rapidně dolů, zájem o dotace na zateplení domu, fotovoltaické elektrárny nebo tepelná čerpadla neslábne. A od září 2023 začnou platit nové podmínky programu Nová zelená úsporám (NZÚ), které by měly žádosti o některé dotace zjednodušit, zpřístupnit domácnostem s nižšími příjmy a pro některé projekty navýšit sumu peněz.

V Modernizačním fondu je pro programy NZÚ a NZÚ Light vyčleněno 55 miliard Kč. Přestože rezorty musí některé dotační tituly kvůli konsolidaci financí seškrtat, NZÚ se šetření vyhne. „Aktuálně připravený vládní úsporný balíček se programu NZÚ v žádném případě nedotkne,“ říká Lucie Früblingová, mluvčí Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Podpora je financovaná z příjmů z prodeje evropských emisních povolenek.

O dotace budou moci domácnosti žádat od září. Spuštění nového dotačního programu však budou předcházet dvouměsíční dotační „prázdniny“, kdy od začátku července do konce srpna nebude možné žádosti podávat. Pokud by zájemci chtěli využít programu ještě ve staré podobě, budou muset svou žádost podat nejpozději do konce června 2023.

„Pokud zvažujete, zda raději vše stihnout do června, nebo plány odložit a počkat do září, doporučuji žádost před dotačními prázdninami,“ říká Klára Zíková, expertka na dotace ze společnosti Woltair, která se zaměřuje na fotovoltaiku a tepelná čerpadla.

Jestliže chtějí zájemci čerpat dotace ještě za současných podmínek, měli by žádost podat co nejdřív. Například společnost Woltair garantuje zajištění dotace, pokud smlouvu zákazník podepíše do 5. června.

„Kdyby se ukázalo, že nové podmínky jsou pro zákazníka nakonec výhodnější, je možné žádost v aktuální vlně před jejím vyplacením stáhnout a podat ji znovu v rámci nových podmínek,“ radí Zíková.

Hlavní změny v dotacích z Nové zelené úsporám od září 2023 Nově je v rámci Nové zelené úsporám podporována výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Nebude nutné dokládat faktury, ale žadatelé si je stejně musí uschovat v případě kontroly.

10procentní odškodnění pro znevýhodněné domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích s rozšířenou působností.

Navýšení dotace na tepelná čerpadla země–voda s plošnými kolektory o 40 000 Kč na 120 000 nebo 140 000 Kč.

Snížení podpory na instalaci dobíjecí stanice pro elektromobily ze 30 000 Kč na 15 000 Kč.

Odstranění podmínky, že maximálně 50 procent plochy domu může být využíváno k podnikání.

Majitelé rodinných i bytových domů loni reagovali na nárůst cen energií a počet žádostí o dotace z programu NZÚ se meziročně zvýšil. Od září bylo podáno 8397 žádostí o zateplení rodinných domů a 1191 o zateplení bytových domů.

Od září se podpora opaření pro bytové domy zintenzivní. Zájem o dotace ze strany bytových domů se od loňského května zhruba zpětinásobil. Přestože se počet žádostí zvýšil, řada obytných budov v Česku je stále energeticky neúsporná a neprošla žádnou renovací.

Může za to neutěšený stav tuzemského bytového fondu, zejména toho postaveného do roku 1980, kdy 60 procent bytových a 75 procent rodinných domů z té doby není vůbec či je jen částečně zatepleno. Pavel Zemane, Sdružení pěnového polystyrenu ČR

„Může za to neutěšený stav tuzemského bytového fondu, zejména toho postaveného do roku 1980, kdy 60 procent bytových a 75 procent rodinných domů z té doby není vůbec či je jen částečně zatepleno. Podle nové iniciativy Zateplujeme Česko je třeba zrychlit tempo zateplení a renovací na tři procenta ročně,“ míní Pavel Zeman ze Sdružení pěnového polystyrenu ČR.

Podle Ministerstva životního prostředí směřovalo 54 procent žádostí právě na zateplení domů. Počet by však ještě mohl narůst. „Očekávám zvýšený zájem o zateplení. Dotace nikdy nebyla jednodušší a zajímavější. Podmínky se výrazně zjednodušují, i když dotace pokryje jen část investičních nákladů, není nad čím váhat,“ říká ředitelka Asociace výrobců minerální izolace a architektka Marcela Kubů.

Zatímco loni zájemci čekali na zateplení několik měsíců, nyní to stihnou mnohem rychleji a už nastávající zimu by mohli začít šetřit na energiích za vytápění. „Chce to ale začít rychle jednat, mít promyšlený záměr a aktivně oslovit specialisty a firmy z okolí. O dotaci lze žádat zpětně, takže není důvod, proč váhat. Komplexním zateplením lze ušetřit až 70 procent energie na vytápění,“ popisuje Kubů.

Dalších 17 procent žadatelů využilo možnosti dotace na instalaci fotovoltaiky na střechu bytového domu, přestože podmínky jsou pro ně daleko složitější než v případě rodinných domů.

Podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu mohou od ledna 2023 bytové jednotky sdílet elektřinu vyrobenou společnou solární elektrárnou. Navíc zdroje o výkonu do 50 kWp mají od letoška jednodušší povolovací proces než dřív.

„V oblasti bytových domů máme stále rezervy, proto jsme se rozhodli zintenzivnit podporu bytových domů a zároveň ji přizpůsobit specifikům jednotlivých typů vlastnictví. Speciální výzvy tak budou pro SVJ (společenství vlastníků jednotek, pozn. red.) a bytová družstva či bytové domy ve vlastnictví obce,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Bytové domy ve vlastnictví SVJ či bytových družstev mohly dotace z NZÚ čerpat i nyní. „Tou zásadní novinkou je, že v nové etapě programu pro ně připravujeme speciální výzvu, ve které budou mít daleko výhodnější podmínky. Zohledňovat budeme nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek,“ říká Früblingová.

150 tisíc korun navíc pro byty s nízkými příjmy

Důvodem odkládání renovací bytových domů bývá často nutnost schválení všech úprav a rozpočtu či úvěru podle stanov SVJ nebo družstva. Obvykle je potřebný souhlas většiny, nebo dokonce všech vlastníků bytů či družstevního podílu a ne vždy je možné dosáhnout dohody.

V době vysokých cen řadu obyvatel bytových domů od renovací odrazuje i možné navýšení příspěvků do fondů oprav.

„Proto jsme nastavili parametry dotace tak, aby domácnostem s nižšími příjmy nebylo nutné platby do fondu oprav výrazně navyšovat. Bonus, který připadne každé nízkopříjmové domácnosti, totiž bude použit na splacení části jejich podílu na nákladech za renovaci,“ říká Hladík.

SVJ nebo bytové družstvo žádající o dotaci bude muset doložit počet vlastníků, kteří splňují podmínky nízkopříjmových domácností. Dotace se tak bude moct zvýšit až o 150 000 Kč na každou nízkopříjmovou domácnost. Výše tohoto bonusu však bude záviset na typu úsporného opatření a na ploše bytu dané domácnosti. Dotace bude financována formou záloh, což by rovněž mělo vlastníkům s nižšími příjmy pomoci.

Nově také dojde k doplnění programu NZÚ Light, který je cílen na nízkopříjmové domácnosti a na rozdíl od běžných dotací z NZÚ není vyplácena až zpětně. Lidé s nižšími příjmy žijící v bytech si budou také moci nechat vyměnit okna s dotací maximálně 12 000 Kč na jedno okno.

A dotace se rozšíří i na bytové domy ve vlastnictví obcí, které budou moci žádat o stejnou pomoc jako ostatní. Dotace pro domy ve vlastnictví obcí by podle Hladíka mohla dosáhnout až 75 procent celkových nákladů.

Soláry bez byrokracie

Důležitou novinkou bude také zjednodušení administrace, kdy k doložení realizace stavby již nebude potřeba předložit faktury. Jednodušší bude také podávání žádostí o dotaci na solární elektrárnu, kdy nebude třeba dokládat projektovou dokumentaci, ale postačí vyhodnocení úspor a přínosů.

Výše dotací z Nové zelené úsporám od září 2023 Dotace na fotovoltaické systémy a ohřev vody Výše podpory Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8 m2 45 000 Kč Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6 m2 60 000 Kč Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,5 kW 45 000 Kč Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 45 000 Kč Dotace na fotovoltaické systémy Výše podpory Minimální instalace o výkonu 2 kWp 60 000 Kč Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč Dotace na dobíjecí stanice Výše podpory Instalace dobíjecí stanice 15 000 Kč Zdroj: SFŽP

„To bývá dnes problém především v situacích, kdy dochází v průběhu instalace ke změnám, jako je například jiné uspořádání panelů. Často se kvůli tomu prodlouží čekání na vyplacení dotace o dva až tři týdny,“ popisuje Zíková. To nyní odpadne a instalační firmy budou moci celý proces urychlit.

Právě po dotacích na solární elektrárny je dlouhodobě nejvyšší poptávka. Od října 2021 se o ně přihlásilo 90 693 domácností a zájem stále trvá. Maximální výše dotace činila 200 000 Kč a bude tomu tak i nadále.

Výše dotací z Nové zelené úsporám od září 2023 Dotace na zdroje od září 2023 Výše dotace Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva 80 000 Kč Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezonním zásobníkem pelet 100 000 Kč Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. Individuálně na místě stavěná akumulační kamna na biomasu. 45 000 Kč Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Kč Tepelná čerpadla Výše dotace – pouze vytápění Výše dotace – vytápění a ohřev vody Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a ohřev vody s podporou fotovoltaiky 140 000 Kč 140 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch 60 000 Kč 80 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch–voda 80 000 Kč 100 000 Kč Tepelné čerpadlo země–voda s plošným klektorem 120 000 Kč 140 000 Kč Zdroj: SFŽP

Změnu ale čeká podpora instalace dobíjecích stanic pro elektromobily. Z původních 30 000 Kč se sníží na 15 000 Kč.

Plynový kotel za čerpadlo

Program NZÚ bude doplněn o podporu na výměny starých plynových kotlů a topidel starších 20 let. Žadatel je však musí podle podmínek programu vyměnit za tepelné čerpadlo. Dalším požadavkem je, aby byl dům alespoň částečně zateplený (minimálně emisní třída D, která je označována za nevyhovující), protože jinak by byl provoz čerpadla neúsporný.

Možnost výměny plynového kotle za tepelné čerpadlo podle Zíkové už vyhlížela řada domácností. „Na druhou stranu budou pro ně zklamáním poměrně přísné podmínky. Očekávaná byla možnost výměny u plynových kotlů starších 15 let, jak bylo předem avizované,“ říká Zíková.

Fond upozorňuje, že zájemci mohou od září podat žádost o dotaci i na rozpracované projekty.