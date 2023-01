Další dodavatel zlevňuje energie pod vládní cenový strop

Pozitivní cenový vývoj na velkoobchodních trzích nyní promítl do nových cen plynu dodavatel energií innogy. Firma snížila ceny dodávek pro nové zákazníky a pro ty, kterým končí fixované smlouvy. Nový ceník garantuje fixovanou cenu na jeden rok. Ta je podle sdělení firmy ve srovnání s cenovým stropem, který vláda nastavila na 3025 Kč včetně DPH, o 250 korun nižší.

Jako první začal od ledna nabízet produkt levnější, než je vládou stanovené maximum, dodavatel E.ON, a to jak u elektřiny, tak u plynu.

Ještě v prosinci přitom dodavatelé nepočítali s tím, že by cena klesla pod strop. Naopak byli přesvědčeni o tom, že zákazníkům letos zastropují ceny na 6050 Kč u elektřiny a 3025 Kč u plynu včetně DPH. „Díky aktuálnímu poklesu nákupních cen jim v příštích dnech rozešleme výhodnější nabídku s cenou pod vládním stropem,“ dodává Konvalina.

Odběratelé plynu od innogy tak podle výpočtu firmy ušetří 3500 Kč za rok oproti vládnímu stropu. Pokud plyn využívají pouze na vaření, za MWh zaplatí 2290 Kč včetně DPH. Plyn k ohřevu vody vyjde na 2 643 Kč za MWh s DPH a k vytápění bude stát 2 588 Kč za MWh. 600 tisíc zákazníků innogy však má stále zafixovanou cenu z předchozích let.

Za aktuální pokles může především teplejší počasí a snižování spotřeby. Velkoobchodní trhy jsou však v současnosti stále ještě špatně předvídatelné. „Jak se bude situace vyvíjet dál v dlouhodobém horizontu, to v tuto chvíli nedokážeme vzhledem k volatilitě na trhu říct a byla by to pouze spekulace,“ říká Šperňák.