Vyzkoušeli jsme nový Portál občana. Je přehledný, ale dělá chyby

Výkladní skříň digitalizace státu, Portál občana, dostala v druhé půlce listopadu novou grafiku a funkce. Web je optimalizovaný i pro mobily a je už připravený na spuštění aplikace eDokladů od ledna 2024. Inovací prošla také Identita občana, která je už standardem pro přihlašování do všech aplikací veřejné správy.

Nový design se má stát vzorem pro ostatní on-line služby státu. Na přelomu roku má být hotová také nová mobilní aplikace, která bude fungovat ve stejném duchu. „Nabídne i možnost být stále či jednoduše zalogován, ale i notifikace na přední stránce telefonu,“ nastínil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Náklady na novou podobu portálu se podle něj vešly do 15 milionů korun.

Co na portálu stále nevyřídíte.

Na co dát při použití pozor.

Portál už si zvykl využívat asi milion lidí, jen za poslední rok jejich počet vzrostl téměř na dvojnásobek. Vzhled se však už pět let nezměnil. „Design nebyl uživatelsky přívětivý a morálně zastarával. Prováděli jsme uživatelské výzkumy a poučili se ze zpětné vazby. Zjistili jsme, co uživatelům nejvíc komplikuje cestu k digitální službě, a na základě toho jsme stavěli nový design,“ vysvětlil ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.

Texty jsou srozumitelnější než dřív a systém je připravený na snadné přidávání dalších funkcí, jichž bude stále přibývat. V přípravě je třeba napojení systému Drozd pro cesty do zahraničí. Zatím se však nepočítá s integrací veškerých služeb státu. Dál budou v provozu i specializované portály jako třeba Moje daně, které mají složitou agendu.

Každá datová zpráva ve schránce má datum dodání a datum doručení. Datum dodání je den, kdy zpráva do schránky přišla. Zatímco datum doručení je až den, kdy se uživatel poprvé po datu dodání přihlásil do datové schránky – asi jako kdyby s odstupem několika dní převzal doporučenou zásilku na poště. Anebo, pokud se nepřihlásí 10 dní po dodání, zpráva se tím považuje za doručenou.

Přístup do elektronicky zaznamenané zdravotnické dokumentace.

Portál má relativně složitou adresu obcan.portal.gov.cz . Funguje ale i přesměrování z jednodušší adresy www.portalobcana.cz nebo jen portalobcana.cz, i když to chvíli trvá.

Třetí způsob je nová stránka portalobcana.gov.cz – vysvětlující web, na němž si lze prostudovat, co Portál občana umí. Také odtud vede cesta na portál proklikem v pravém horním rohu. Odkaz jako bílý na modrém pozadí je dobře vidět, ale stránka musí být otevřená na celou obrazovku počítače, jinak toto zásadní tlačítko překvapivě zmizí.

Portál se dá také jednoduše vyhledat, to autoři systému dobře ošetřili. Po zadání do vyhledávače „portál občana“ se správný odkaz přímo na přihlášení zobrazí jako první hned nahoře.

Jako už dříve, přihlásit se lze pomocí Identity občana nebo údajů k datové schránce. Doporučuje se však spíše Identita občana, protože v případě přihlášení jako do datové schránky se nemusíte dostat ke všem funkcím. Přihlásit se lze například pomocí eObčanky nebo bankovní identity jako do internetového bankovnictví.

Identita občana v poslední době také prošla redesignem. Přibylo v ní možností, jak se přihlásit, jsou proto přehledněji rozdělené do tří záložek. Jak se jednou přihlásíte, systém si tento způsob zapamatuje a příště ho nabídne hned nahoře jako první volbu. To je ve srovnání se starším systémem vylepšení.

Jakmile proběhne první přihlášení, je ještě nutno potvrdit souhlas s předáním osobních údajů, a to trvale, nebo jednorázově. Bez něj není možné využít mnoho služeb portálu. Udělení souhlasu je nutné potvrdit dvakrát po sobě.

Počítejte s tím, že přihlášení přes Identitu občana někdy může chvíli trvat. Nám to při některých pokusech trvalo až 30 sekund, i při vynikajícím internetovém připojení.

Nový design je jednoduchý a intuitivní. Na portálu přibylo funkcí, dle ministra Bartoše už jich je celkem 100 a na dalších 500 vedou odkazy na spolupracující portály. Proto jsou teď tematicky členěné do karet. Například v kartě Podnikatel najdete žádost o výpis z živnostenského rejstříku nebo odkaz na založení firmy on-line, v kartě řidič lze najít výpis z bodového systému či registru vozidel, platnost řidičského průkazu nebo stav tachometru při poslední kontrole na STK či měření emisí.

Seznam služeb se na rozdíl od předešlého designu ve výchozím nastavení zobrazuje od nejvíce využívaných služeb, jako jsou například výpisy nebo nahlížení do dokladů či na údaje z registru řidičů a registru vozidel. Nejvyužívanější služba výpisu z rejstříku trestů se zobrazuje hned jako první. Je tu také funkce vyhledávání.

Jednotlivé služby v kartách však nejsou řazené podle abecedy ani logické souvislosti, proto se v nich hůře hledá. Východiskem pro jejich řazení byla zřejmě využívanost aplikací. V nabídce je hodně služeb, ale některé se zdvojují, nebo není hned jasný rozdíl a chvíli trvá se v nich zorientovat. V každé kartě však není služeb příliš mnoho, proto předem stojí za to si vše kvůli přehledu projít.

Hlavní stránka nového Portálu občana – funkce jsou tříděné do sekcí

Pozitivní novinkou je karta Oblíbené, do níž si lze připnout vybrané služby kliknutím na hvězdičku v levé části řádku, jak je to obvyklé u řady jiných serverů.

Počítejte s tím, že u každé funkce je nutné až 10 sekund čekat na výsledek. V případě sloučení některých funkcí by mohl být systém přehlednější a pro uživatele rychlejší.

„Byli jsme si vědomi toho, že uživatelé mají často problémy s klientem datových schránek. Věříme tomu, že toto jedno místo, integrace datových schránek do Portálu občana, přinese zásadní změnu pro pohodlí uživatelů, když si čtou zprávy od státu a když posílají zprávy státu,“ zhodnotil Martin Mesršmíd.

Datové schránky dosud měla do Portálu občana připojena zhruba desetina jejich uživatelů, celkově asi 360 tisíc lidí, několik desítek tisíc z nich používá dvě a více najednou.

Schránka zde vypadá víc jako e-mail, se zobrazením náhledů zpráv v pravé části stránky přímo při procházení jejich seznamu – není nutno zprávy rozklikávat. Mezi více datovými schránkami lze snadno přepínat, jako když je připnuto více e-mailových schránek do jedné poštovní aplikace.

Uložit přílohy do úložiště Moje soubory jde dvěma způsoby

Na rozdíl od klasické aplikace pro datové schránky se tu dá libovolně dlouho a zdarma archivovat celá zpráva nebo jen její příloha, a to až do naplnění úložiště velikosti jednoho gigabytu. Běžná aplikace pro datové schránky nabízí pouze možnost poslat si do tohoto úložiště přílohu zprávy, nikoliv celou zprávu.