Uzákonění digitální podoby osobních průkazů se o krok přiblížilo

Zavedení elektronických stejnopisů průkazů dnes schválila Sněmovna ve vládní novele zákona o právu na digitální služby. Digitální opisy budou podle předlohy dobrovolné, fyzické nenahradí. Nebude je možné použít ani pro dálkové prokazování totožnosti. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Spuštění projektu digitálních dokladů by podle vlády mělo státní správu vyjít zhruba na půl miliardy korun. Roční provozní náklady odhaduje kabinet na 50 milionů korun. Podle opozičního hnutí ANO se ale počáteční náklady pro všechny instituce vyšplhají na půldruhé miliardy korun.

K prokazování digitálním dokladem bude podle novely nutná aplikace v mobilním telefonu, kterou vypracuje Digitální informační agentura. Vývoj jde podle vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) zdárně dopředu, v prosinci se podle něho spustí testovací provoz a chystají se školení k využívání eDokladu. Poslanec ANO Robert Králíček ale soudí, že eDoklad je jen viditelnou propagací informační agentury a Bartoše a mělo by se počkat na chystané evropské řešení. Vrácení novely do druhého čtení neprosadil.

Povinnost přijímat digitální verze průkazů má nabíhat postupně. Od začátku roku by je měly přijímat orgány ústřední státní správy, od července kraje, policie, úřady práce či například finanční úřady. Podle Bartoše by policie mohla dobrovolně akceptovat eDoklad už v březnu nebo v dubnu. V roce 2025 by se povinnost měla rozšířit na všechny zbývající správní orgány, včetně zastupitelských úřadů, ale i na pošty.