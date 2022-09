Kolik má rodič platit výživné? Výši určuje orientačně nová tabulka

Doporučení pro stanovení výživného vydalo ministerstvo v roce 2010. Dosavadní tabulka zohledňuje pět věkových kategorií, a to děti do pěti let, od šesti do devíti let, od deseti do 14 let, od 15 do 17 let a nad 18 let. Výživné by podle ní mohlo odpovídat podílu z čistého příjmu, ten se při vyšším počtu vyživovaných potomků snižuje. Celkově se podle věku a počtu vyživovaných pohybuje na dítě od 11 do 25 procent.