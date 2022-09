Kolik stojí provoz spotřebičů: srovnání před zdražením elektřiny a po něm

Energetické třídy spotřebičů jsou abecedně seřazené stupně energetické náročnosti spotřebiče, vytvořené na základě jeho spotřeby a velikosti Evropskou unií. Dříve kategorie začínala na A+++ (nejúspornější), což se ale změnilo v březnu 2021, protože škála už byla oproti technologické kvalitě výrobků zastaralá. Nyní začíná stupnice třídou A a končí třídou G, přičemž dřívější A+++ je nyní stupeň B, A++ je stupeň C a tak dále. Další aktualizace štítků by měla přijít nejdříve za 9 let.