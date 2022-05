Komentář: Národní park na spadnutí. Najde Fialova vláda víc odvahy?

Je určitě dobře, když se ministerští experti přímo v „jámě lvové“ snaží místním lidem vysvětlit, co pro ně nejvyšší stupeň ochrany přírody bude znamenat. Byť někteří tyto argumenty slyšet vlastně ani nechtějí, přesvědčit přesvědčené nelze a významná skupina místních obyvatel bude proti vyhlášení protestovat do poslední chvíle. Samozřejmě každý má právo nesouhlasit - s čímkoli.

Některá „protiparková“ tvrzení ovšem stojí na vodě. Třeba to, že vyhlášení národního parku přitáhne na Křivoklátsko ze dne na den davy turistů, kteří zaplaví okolní obce auty, budou prakovat, kde se jim zlíbí, a nechají po sobě hromady odpadků. Což ostatně ukázaly poslední dva covidové roky, když byly zavřené hranice a lidé vyráželi do českých luhů a hájů.

Ještě větší sumu představuje příjem z prodeje vytěženého křivoklátského dřeva. Pokud by byl park vyhlášen, právo myslivosti i řízení těžby dřeva by přešly na novou správu parku. A tak se na veřejné debatě se zástupci ministerstva životního prostředí koncem dubna objevily i zkazky o odstrašujících příkladech, čeho jsou zaměstnanci národních parků schopní. V Národním parku Šumava se prý střílí laně včetně březích, což je zákonem přímo zakázané. O „lovu březích laní s již plně vyvinutými kolouchy“ se přitom psalo v časopisu Myslivost už loni v říjnu. Historie tohoto příběhu je přitom ještě o pár měsíců starší. Jako první s ním loni v srpnu přišel bývalý ředitel šumavského národního parku Jiří Mánek, načež na něj současné vedení parku podalo trestní oznámení pro pomluvu. Jak je ale vidět, příběh o zlých lovcích z národního parku žije dál.

Bude velmi zajímavé sledovat, jak se k vyhlášení křivoklátského národního parku postaví nejsilnější opoziční strana ANO, pokud příslušný zákon doputuje do parlamentu. V poslední knize bývalého premiéra s názvem „Může za to Babiš a jeho vláda“ se v kapitole Životní prostředí a zemědělství uvádí také to, že Babišův kabinet zahájil přípravu Národního parku Křivoklátsko.

To je samozřejmě lež jako věž. S přípravou se začalo už za předchozích vlád. A především Babišův ministr životního prostředí Richard Brabec měl celých osm let ve funkci na to, aby vyhlášení křivoklátského parku dotáhnul do konce. Jenže jakmile on i Babiš ucítili odpor místních obcí, zase se stáhli. Uvidíme, zda jim parlamentní debata vrátí odvahu postavit se za správnou věc.