Komentář: Pokud vláda nezkrotí hněv, někdo si ho rád osedlá

Velmi krátkozrakou interpretací by bylo tvrzení, že důvodem hojné účasti je prostý součet podporovatelů všech, kteří se na organizaci akce podíleli. Je pravda, že na sobotní demonstraci svolávaly své příznivce nejrůznější skupiny od landovských zlatých špendlíků přes několik mimoparlamentních stran až po extrémní nacionalisty a očividnou ruskou pátou kolonu. Nicméně skupiny příznivců podobných sdružení a myšlenek se do velké míry navzájem prolínají.

Dnes se ale Fialova vláda staví k velkému protestu velmi podobně, jako se Andrej Babiš stavěl k akcím Milionu chvilek. Přezíravě, jako by se jí to netýkalo. Přitom jestli si kabinet nechce zadělat na velké potíže, měl by situaci číst pozorněji a neměl by si vystačit s (oprávněnou) dehonestací organizátorů.