Demonstraci organizovali příslušníci ruské páté kolony, zopakoval Fiala

„Trvám na svém výroku, který se netýkal demonstrantů, ale organizátorů. Demonstraci organizovali příslušníci ruské páté kolony. Důkazů je dost. Stačí se podívat, kdo stál na pódiu a co říkal,“ uvedl.

„Jsem přesvědčen, že nebude třeba chodit na náměstí na podobné pochybné akce. To nikomu s drahými účty nepomůže,“ podotkl Fiala k protestu v centru Prahy, kam přijeli lidé z celého Česka.

Podle hejtmana Jihočeského kraje a Fialova stranického kolegy Martina Kuby by vláda neměla podceňovat strach lidí ze současného zdražování a energetické krize a měla by jim dát jasně najevo, že je situací provede. Kuba to v neděli řekl v diskuzním pořadu Partie na CNN Prima News.