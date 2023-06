Komentář: Polsko ničí i české klima. Fialovi je to asi jedno

Planeta se nyní v důsledku lidské činnosti otepluje o více než 0,2 stupně Celsia za jedno desetiletí a emise skleníkových plynů dosahují bezprecedentní úrovně. Napsala to agentura AFP s odkazem na rozsáhlou mezinárodní studii zveřejněnou ve čtvrtek v odborném časopise Earth System Science Data.

Planeta se však již v důsledku lidské činnosti, především využívání fosilních paliv, v letech 2013 až 2022 oteplila v průměru o 1,14 stupně Celsia oproti předindustriální době. V roce 2022 to bylo dokonce o 1,26 stupně Celsia, vyplývá ze studie.

Že se nás to netýká? Ale kdeže. Zaprvé se počasí změní i u nás směrem k větším vedrům a častějším extrémním bouřím, povodním, vlnám sucha. Zadruhé se bezesporu staneme jednou z cílových zemí běženců, kteří začnou od rovníku před nesnesitelnými životními podmínkami prchat na sever. Zatřetí povede změna klimatu k radikální změně například v českém zemědělství.

Vědci varují, že lidstvo čeká „kritické“ desetiletí, neboť hranice 1,5 stupně Celsia by mohla být dosažena nebo překročena v průběhu příštích deseti let. Překonání této hranice podle nich spustí nezvratné změny po celém světě.

Takzvaný uhlíkový rozpočet, který má předpovědět, jak velké množství emisí může být vypuštěno do atmosféry předtím, než teploty dosáhnou na hranici vyšší o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni, podle studie nyní činí asi 250 miliard tun. Oxid uhličitý je stále vypouštěn a hromadí se v atmosféře. To při současném tempu růstu emisí znamená, že času je opravdu málo.

No a co, reagujeme obvykle na znepokojivé prognózy v našich končinách. Stejně nic nezmůžeme, protože mocnosti jako Čína, Indie nebo USA škodí klimatu násobně víc než celá střední Evropa.

Věren tomuto zpátečnickému myšlení, polský premiér Mateusz Morawiecki tento týden razantně zatrhl diskuze, které se v českém a německém pohraničí vedou desetiletí. Polsko podle něj nezavře hnědouhelný důl Turów, ležící nedaleko hranic s Českem, a udělá vše pro to, aby fungoval až do roku 2044.

„Nenecháme zavřít ten důl. Žádný soud v Bruselu nám nebude říkat, co je energetická bezpečnost,“ řekl.

Spláchl tak do výlevky kromě jiného čerstvý verdikt varšavského správního soudu, vydaný na základě stížnosti německého města Žitava i české a německé pobočky Greenpeace. Pokud by varšavský verdikt, který říká, že činnost dolu Turów může ohrozit životní prostředí, vstoupil v platnost, těžba uhlí by po roce 2026 ustala.