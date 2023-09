Končí jeden sad za druhým. Místo ovoce bude řepka

„V některých sadech není ani jedna švestka. Máme přibližně pět procent loňské úrody, je to opravdu špatné,“ konstatuje pěstitel Pavel Voseďálek.

Firmu zaměřenou na prodej ovoce a zeleniny provozuje v Medlově na Šumpersku 25 let. Udržení se na trhu je ale podle něj v posledních letech čím dál náročnější. Na vině je špatná úroda i konkurence obchodních řetězců.

„Za posledních pět let jsme neměli normální úrodu, počasí je čím dál nepředvídatelnější. U švestek jsme mívali výnos okolo 500 tun. Když byl dobrý rok, dostali jsme se na 800. Letos máme asi 40 tun, což je skoro nic,“ hodnotí. „Nemůžeme si ale libovolně nastavovat ceny, jinak bychom nic neprodali,“ dodává.

Celkovou sklizeň ústav odhaduje na 125 157 tun, což představuje v porovnání s loňskou sklizní 76 procent úrody. Ve srovnání s pětiletým průměrem celkové sklizně to je pak 84 procent.

Deště se podle něj projevily na úrodě spíše pozitivně. „Na jablka to má dobrý vliv, plody narostou a budou větší. Ale samozřejmě ti, kteří v době srážek sklízeli třeba švestky nebo jiné peckoviny, mají plody znehodnocené,“ dodává.

Toho si všímá i pěstitel Radek Jansta z Velkých Bílovic. „Končí jeden sad za druhým. Pokud to bude takto pokračovat, budeme spoléhat jenom na dovoz. Dá se to vydržet rok, ale ne do nekonečna,“ popisuje.