Lečo letos v létě podražilo o třetinu

Loni v červenci by čtyřčlenná domácnost za stejně velké porce zaplatila 71,54 Kč. Pokrm tak meziročně podražil o 23,2 Kč, tedy 32,5 procenta.

Jednoznačně nejdražší je v nákupním koši paprika. Půl kilogramu vyjde podle ČSÚ na 38,55 Kč. V porovnání s loňskem zdražila nejznatelněji, a to o 83,39 procenta (o 6,4 Kč na 500 g). Největší korunový rozdíl je u rajčat, která jsou o 10,08 Kč na 0,5 kg dražší než loni. Cibule na výrobu leča pak podražila o dvě koruny a vejce o 4,7 Kč.

Typicky by se do ceny jídla přičetly i náklady na olej, energie, sůl, pepř a chleba, ale ceny některých z těchto položek buď ČSÚ nesleduje, nebo by bylo složité je rozpočítat na jednotlivé porce.