„Koněvka“ se přejmenuje. Zbytečná komplikace, tvrdí část místních

Koněvovu ulici čeká změna. Od 1. října ponese – namísto maršála Sovětského svazu – jméno prvního starosty Žižkova Karla Hartiga, a to po dlouhých 76 letech. Návrh Prahy 3 v pondělí schválili radní hlavního města.

„Život a činy sovětského maršála Koněva po osvobození Československa od nacistické okupace se neslučují s poctou, jakou by pojmenování ulice mělo být,“ napsal na facebooku radní Prahy 3 Pavel Křeček (Piráti a Starostové).

Narážel na to, že Ivan Stěpanovič Koněv není spojován jen s osvobozením Československa od nacistů, ale i s vedením krvavého potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 či působením v Berlíně v době výstavby neblaze proslulé zdi.

„Je to nesmysl. Máme dnes důležitější věci na práci,“ řekla Seznam Zprávám majitelka žižkovské optiky Martina Mašková.

„Budeme teď muset přepsat všechny smlouvy, vyrobit nová razítka nebo vizitky,“ nastínila, co ji čeká.

„Myslím, že je to blbost. Je to prostě Koněvova ulice a jsem na to zvyklá. Navíc kvůli tomu budu muset obejít spoustu úřadů,“ posteskla si seniorka Bohumila Plášilová.