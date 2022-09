Krkonoše zažívají apartmánový boom. Jen na tom tratíme, tvrdí starostové

„Často mají stavební povolení, které je třeba deset let staré. To znamená, že si koupili pozemek, pak na to udělali projekt, dostali povolení, zahájili stavbu třeba elektronickou přípojkou, ale dál ve stavbě nepokračovali,“ líčí starosta Harrachova Jaroslav Čech to, jak majitelé objektů vyčkají na období stavebního boomu a následně pozemky buď přeprodají, nebo na nich začnou intenzivní výstavbu.