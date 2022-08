Krkonoše volí pravicově. Lidé jsou tu samostatní, vysvětlují místní

„Měli jsme tady pana učitele Otakara Hanuše, který byl i šéfem krajské tělovýchovy. Byl i ve straně. V osmašedesátém ale nesouhlasil se vstupem vojsk do Československa a strana tehdy zametla jak s ním, tak s celou vesnicí. A v těch lidech to tady zůstalo,“ vzpomíná.

Od Vrchlabí se Strážné odtrhlo až po roce 1989. „Můj táta se toho bohužel nedožil. On vždycky nadával, jací jsme byli pitomci, že jsme si tu vesnici nechali vzít. Pak přišel rok 1990 a pro nás to byla příležitost to zase odtrhnout zpět. Tehdy jsme jezdili po kraji i po okrese a podařilo se nám to, od podzimu 1990 začalo Strážné zase fungovat jako samostatná obec.“