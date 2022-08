Lidé tu mají strach a sílí agresivita. Vládu nechápou, říká předák z hutí

Největší hutní závod v republice Liberty Ostrava čeká historická mnohamiliardová investice, díky které se podnik přetransformuje ve výrobce zelené oceli. V zázemí fabriky na vás ale i tak na některých místech dýchne éra socialistické minulosti.

Roman Bečica pracuje v hutích od konce 80. let, v posledních letech jako předseda odborů ocelárny. Jeho odborářská organizace čítá téměř 700 členů. Hájí zájmy zaměstnanců a hutníkům se snaží zpříjemnit fyzicky náročnou práci různými doprovodnými aktivitami. Pořádá pro ně společenské, kulturní či sportovní akce.

Díky bezprostřednímu kontaktu s pracovníky velké ocelárny má Bečica dobré povědomí o tom, jaké problémy lidi na Ostravsku trápí a jak se chystají na ekonomickou krizi, která se projeví pravděpodobně letos na podzim kvůli narůstajícím cenám energií.

Přiznává, že mezi lidmi panují velké obavy a nervozita z budoucnosti. Lidé podle něho mají čím dál větší starosti, aby zvládli pokrýt základní věci důležité pro život - tedy bydlení a potraviny. Na pracovišti pozoruje nebývalou agresivitu a podrážděnost.

Nejistoty se podle Bečici promítají i do politického uvažování místních. Průvodním znakem je podle něho nepochopení ekonomické politiky současné vlády Petra Fialy, u které mají lidé v regionu pocit, že se o ně nezajímá.

„Ono je potřeba ptát se i těch úplně posledních lidí, co je trápí, čím strádají. A alespoň trochu komunikovat a vysvětlovat, co zemi a náš region do budoucna čeká,“ uvádí odborář a někdejší člen dozorčí rady podniku v rozhovoru pro Seznam Zprávy, ve kterém vysvětluje i to, proč má u místních vysokou důvěru a podporu Andrej Babiš s hnutím ANO.

Frustrace z budoucnosti

Jste zástupcem odborové organizace s téměř 700 pracujících tady v areálu Nové hutě. Máte obavu, jaká bude v moravskoslezském regionu nálada s nastupující ekonomickou a energetickou krizí?

Ano, mám obavu, co v regionu nastane. Jedna věc je mít práci, což v tuto chvíli s útlumem hornictví a hutnictví v Evropě nebude snadné. Evropa tlačí na modernizaci, pokud tak firmy neučiní, v současném stavu vydržíme maximálně tak do roku 2030.

Naše firma zaměstnává 6000 lidí a na každé místo se počítají tři až čtyři dodavatelé v navazujícím byznysu, tudíž náš sektor je pro kraj velice důležitý. Bavíme se tedy o zhruba 25 tisících lidech, kteří by do budoucna mohli přijít o práci. Byl by to obrovský problém pro celý region.

Jak lidé reagují na zvyšující se ceny čehokoliv?

Všichni vnímáme vysokou inflaci. K tomu se tady přidává další problém, řekl bych základní - bydlení. Náš region byl postavený na uhlí, teplárnách, případně na plynu. Ten dnes nemáme, uhlí de facto končí, takže cenová relace bydlení bude pro lidi velice náročná. Dalším problémem, který tu hodně řešíme, jsou ceny v obchodech. Průměrný republikový plat kolem 37 tisíc je vyšší než tady v kraji. Lidé se mě ptají, kde se takové peníze berou.

Foto: Ondřej Koutník, Seznam Zprávy Roman Bečica je předsedou odborové organizace v ocelárně Liberty Ostrava. Zastupuje zájmy téměř 700 zaměstnanců.

Jaký je průměrný plat tady na hutích?

Je to přibližně 41 tisíc. Jenže to je plat tady na huti. Na takové peníze možná dosáhnete v továrnách, jako jsme my, Hyundai v Nošovicích nebo ve Vítkovice Steel. V jiných fabrikách bude plat rozhodně jiný, rozhodně nižší. Pak je tu velké množství lidí, kteří dělají za minimální plat. To je pak těžké živobytí. Lidi štve, že za podobnou práci by v Německu dostali minimálně tři až čtyři tisíce eur a v obchodech si tam koupí zboží za stejné ceny jako u nás, navíc v mnohem lepší kvalitě.

Padají už někteří zaměstnanci do sociální pasti?

Myslím si, že na huti ještě ne, klíčový ale bude podzim, kdy přijdou účty za energie. Z toho tady lidé mají opravdu velkou obavu, netuší, co se bude dít, jaká bude jejich životní úroveň, jak se jim podaří uživit děti. Do toho nejistota z budoucnosti, čímž se vracím ke své úvodní odpovědi. Mladým lidem se do těžkého průmyslu příliš nechce, i kvůli tomu, že je to těžká a špinavá práce, navíc ve směnných provozech.

Evidujete zvýšený počet žádostí o zvýšení mzdy?

Ano. Na vedení společnosti jsme vznesli už několik dotazů, kdy již dojde k zohlednění nastalé situace. Vedení nám řeklo, že se o tom můžeme bavit na podzim při kolektivním vyjednávání, kdy budeme řešit mzdy pro příští rok. Vyjednáváme mzdy vždy od 1. ledna. Do konce roku bychom chtěli mít jasno, kolik lidé budou dostávat a jak vykryjí inflaci.

Jak se inflace a drahota promítají do chování lidí?

Určitě se to promítá. Už i lidé, kteří dříve neřešili ceny v obchodech, dnes hlídají slevy a podle toho chodí nakupovat. Lidé omezují návštěvy restaurací, snižují se sportovní a kulturní aktivity.

Zaznamenal jste, že by se lidé začali ve zvýšené míře dostávat do neschopnosti splácet hypotéky?

To zatím ne. Zaznamenal jsem ale, že mladí lidé už dnes nemají téměř šanci dosáhnout na hypotéku a tím vlastní bydlení. Cítí frustraci, že nemají možnost se do budoucna rozvíjet.

Vláda si nedupne

Jak se tyto obavy promítají do uvažování místních o politice a volbách?

Promítat se to bude hodně. Znám řadu lidí, kteří volili současné vládní strany, ale nyní vůbec nerozumí jejich ekonomické politice a neuvažují o jejich další volbě. Víte, já si uvědomuji, že situace je mezinárodně složitá, že je tu válka na Ukrajině. Vím, že je třeba této zemi a utečencům pomoci.

Horší ale je, že lidé očekávají mnohem větší pomoc v obtížné ekonomické situaci i českým občanům. S čím jsem se tady setkal, bylo pobouření zaměstnanců kvůli tomu, jak pan premiér Fiala postupoval v otázce ČEZ.

Máte na mysli výplatu z dividend?

Lidé se tu ptají: Proč Fiala nezařídí, aby byla elektřina levnější, když na Slovensku je elektřina třikrát, možná čtyřikrát levnější než u nás. Ve chvíli rekordních zisků ČEZ lidé nechápou, proč vláda z této společnosti nepoužije získané finance na pomoc občanů. Nebo proč stát jakožto většinový vlastník ČEZ nějak nesníží cenu elektřiny s tím vědomím, že by ČEZ teď vydělával méně. Skutečně dění kolem ČEZ tady lidi hodně dráždí.

Podobné je to například s benzinem či naftou. Lidé nechápou, proč je tady benzin tak drahý, když například vedle v Polsku je mnohem levnější. Kdo to má blízko k hranicím, jezdí dneska načepovat už přes půl roku palivo do Polska, dnes už se to tam spojuje i s nákupem potravin, které jsou mnohdy levnější než u nás.

Chápou lidé, že drahotu způsobují i externality typu války na Ukrajině, že se dějí v zahraničí věci, které si současná vláda tak úplně neobjednala?

Obyčejní lidé mají pocit, že vláda pro ně dělá málo. Vidí, jak například občané Ukrajiny dostali téměř zdarma bydlení, dopravu či vstupy do různých zábavních parků. Mají pocit, že pro vládu jsou na druhé koleji. A připomínám, že osobně chápu, že Ukrajincům bylo třeba pomoci, že jsou obětí války, že je třeba solidarity. Kdybych to měl shrnout, z lidí, se kterými se tu bavím, cítím, že současnou vládu Petra Fialy považují za nejslabší v poslední době.

Na druhou stranu jde o středopravicovou vládu, u které se těžko dalo čekat, že bude rozdávat peníze jako ta předchozí Babišova.

Chápu, že náš region je historicky orientovaný většinově k levici - a to vzhledem k tomu, že náš kraj byl postavený na těžkém průmyslu, čili na těžké a špinavé práci. To tak prostě je. Co chci ale říct, je, že nedůvěru ve vládu tady začínají mít už i bohatší lidé, i z řad podnikatelů. Přestávají chápat ekonomickou politiku této vlády.

Chápeme, že vůči Rusku jsou uplatňovány sankce, lidem v našem regionu ale zároveň nikdo pořádně neříká, čím se tu bude topit, zda budeme mít dostatek plynu na provoz, kolik nás to bude stát a jak tyto komodity nahradíme. Scházejí nám důležité informace, žijeme hodně v nejistotě.

Bublá v lidech čím dál větší naštvání na aktuální situaci?

Bohužel ano. Lidé jsou naštvaní a čím dál víc agresivnější, podrážděnější.

Dají najevo svůj politický nesouhlas?

Na začátku září se uskuteční v Praze v Karlíně manifestace Proti chudobě Českomoravské konfederace odborových svazů. Očekáváme velké množství protestujících občanů a odborářů. Jsem přesvědčený, že lidé nemají jen nadávat u piva nebo ve firmě, ale jít vyjádřit svůj názor k volbám. Já tu lidem neradím, koho volit, ale říkám jim, ať si vyberou toho, kdo jim je nejblíže. Je logické, že lidé tu inklinují k levici, dnes k ANO, historicky k ČSSD.

Která však zmizela z hlavní scény.

Teď ano, ale do budoucna se opět vrátí, doba jí bude nahrávat. Mám jinou obavu - že těžká ekonomická situace nažene lidi do náručí extremistických stran, toho se hodně obávám kvůli svým dětem a vůbec budoucnosti. Viděli jsme v minulosti, k čemu až může dojít. Vidíme dnes válku na Ukrajině, konflikt doutná v Srbsku, tlaky se zvyšují, životní úroveň lidí klesá a to všechno nahrává extremistům.

Starší generace byly zvyklé žít skromněji a v jiných podmínkách, současná generace na to pohlíží jinak. Jsou věci, které se dají omezit - kina, restaurace, dovolené v exotice. Bez toho se dá žít. Klíčové je, aby lidé měli na základně důležité věci - tedy potraviny, bydlení.

Lidé tu při práci trpí

V regionu má dlouhodobě vysokou podporu hnutí ANO. Čím tady veřejnost Andrej Babiš oslovuje?

Starší generace, zejména důchodci, jsou ANO a Andreji Babišovi vděční za to, že jeho vláda jim přidala peníze. Lidé nehodnotí to, jak rozumné to bylo vzhledem k rozpočtu nebo co za tím bylo, hodnotí to, že pro daný měsíc mají k dispozici více peněz, to je klíčové a rozhodující. Bez ohledu na to, zda to je, či není správné. V minulosti jim takto nikdo nepřidával. Opakovaně se vracejí k tomu, jak jim například Miroslav Kalousek přidal důchod ve výši 40 korun. V lidech toto zůstává.

Další věcí, co tu lidé teď často řeší, jsou jejich úspory. Hodně lidí si odkládalo na důchod, dneska ale vidí, jak jim jejich úspory devalvuje inflace.

V kolika letech se tu odchází do důchodu?

To je věc, kterou bychom s vládou také chtěli probrat. Nikdo nechce, abychom odcházeli v 55 letech, ale třeba kolem 60 až 62 let v těžkých provozech, kdyby byla ta možnost. Vidím to na chlapech, jak jsou strhaní, je to fyzicky strašně těžká práce a nejsou schopni déle pracovat. V tomhle horku mají na sobě azbestový kabát a odlívají tavbu, která má 1650 stupňů. Za šichtu vypijí pět šest minerálek, ti lidé při práci trpí.

Foto: Liberty Ostrava Odlévání oceli.

Když pozorujete náladu v regionu, myslíte, že se obavy z krize promítnou už do zářijových komunálních voleb?

Jak tady poslouchám zaměstnance, myslím, že se to promítne do výsledků ve větších městech, kde se vrátí k silným výsledkům hnutí ANO. Lidé to zkrátka berou tak, že za Babiše jim peníze přicházely a jak Babiš říká - že za něho jim bylo líp. Nehodnotí, že doba a ekonomická situace byla jiná, že současná vláda má komplikovanější okolnosti. Lidi štve, když vidí, jaké mají výnosy banky, které jsou vlastněny ze zahraničí.

Dráždí je, že vláda nedostane více peněz z energetického a bankovního sektoru, které by se daly využít na pomoc lidem - například mladým rodinám. Dneska se tady lidé nerozhodují pravicově nebo levicově, ale podle toho, kdo jim nabídne lepší a hmatatelnější podmínky, kdo jim jak pomůže finančně.

Paměť na peníze

Jak lidé reagují na kauzy politiků ANO? Exministryně Klára Dostálová použila sněmovní peníze na nákup campingového auta pro svého manžela. Nebo když exministryně Alena Schillerová utrácela peníze ministerstva za fotografie na Instagram…

Toto tady lidé nevnímají. Je to malá hromádka peněz vůči tomu, jaké kauzy a peníze se v minulosti řešily - třeba privatizace OKD.

Jsou to ale i jejich veřejné peníze.

To ano, já vám rozumím, jen říkám, jak to lidé tady vnímají. Pro ně je rozhodující, že dostanou přidáno a zlepší se jim životní úroveň. Tečka, víc ve vztahu k Babišovi neřeší. Když se řeší kauza Čapí hnízdo, budou mít za to, že jde o útok konkurence na ANO. S takovým názorem se tu setkávám často.

Jezdí do regionu ministři Fialovy vlády?

Co jsem zaznamenal, tak málo. Je to škoda. Mimochodem to je další věc, kterou si tady Babiš získal oblibu. On sem jezdil často, zavítal i sem na huť, přišel do továrny, pobavil se s lidmi, vyslechl jejich problémy. Měli pocit, že se o ně zajímá, byť ve finále nedošlo k výsledkům, které se tu představovaly.

Chápu, že vládu teď hodně zaměstnává evropské předsednictví, což ale místní moc nezajímá. Mají pocit, že věci v Bruselu jsou důležitější než oni, a nechápou to. Jenže ono je třeba více komunikovat a vysvětlovat, kam náš region směřuje a jakým způsobem se bude situace dále vyvíjet.

Jste zástupcem zaměstnanců. Jak hodnotíte šance vašeho šéfa Josefa Středuly v prezidentských volbách?